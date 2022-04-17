Укрпошта відновлює роботу у всій Чернігівській області — Finance.ua

Укрпошта відновлює роботу у всій Чернігівській області

Вчора 16:15 — Фондовий ринок

Укрпошта відновлює роботу у всій Чернігівській області.

Про це йдеться в повідомленні директорки Чернігівської дирекції «Укрпошти» Олени Дорошенко.

Укрпошта з 18.04.2022 відновлює роботу з відправки та видачі поштових відправлень по всій Чернігівській області.

Можливі проблеми з інтернетом в окремих відділеннях поштового зв’язку.

В м. Чернігів працюють наступні відділення: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, Укрпошта доставить «посилки з домівки» з 70% знижкою українцям, які евакуювалися в сусідні країни.

Як оформити відправлення

Оформити відправлення можна як у відділенні Укрпошти, так і онлайн в особистому кабінеті або в мобільному додатку Укрпошти.Для цього потрібно вказати вид відправлення — міжнародна посилка, та країну адресації — Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину або Молдову.Також потрібно заповнити митну декларацію.

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