Укрпошта відновлює роботу у всій Чернігівській області — Finance.ua
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Укрпошта відновлює роботу у всій Чернігівській області

Вчора 16:15Фондовий ринок
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Укрпошта відновлює роботу у всій Чернігівській області.
Про це йдеться в повідомленні директорки Чернігівської дирекції «Укрпошти» Олени Дорошенко.
Укрпошта з 18.04.2022 відновлює роботу з відправки та видачі поштових відправлень по всій Чернігівській області.
Можливі проблеми з інтернетом в окремих відділеннях поштового зв’язку.
В м. Чернігів працюють наступні відділення: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, Укрпошта доставить «посилки з домівки» з 70% знижкою українцям, які евакуювалися в сусідні країни.

Як оформити відправлення

Оформити відправлення можна як у відділенні Укрпошти, так і онлайн в особистому кабінеті або в мобільному додатку Укрпошти.Для цього потрібно вказати вид відправлення — міжнародна посилка, та країну адресації — Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину або Молдову.Також потрібно заповнити митну декларацію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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