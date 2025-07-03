Ощадбанк відсудив у росії $1,5 млрд збитків від анексії Криму — Finance.ua

Ощадбанк відсудив у росії $1,5 млрд збитків від анексії Криму Сьогодні 17:30 — Фондовий ринок

Ощадбанк відсудив у росії $1,5 млрд збитків від анексії Криму

Ощадбанк одержав судову перемогу у справі проти російської федерації щодо відшкодування втрат внаслідок анексії Криму. Це перша банківська установа, що виграла подібну справу проти російської федерації,

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

«Апеляційний суд Парижа 1 липня 2025 року підтримав позицію Ощадбанку, відхиливши апеляцію російської федерації та залишивши в силі рішення Арбітражного трибуналу Парижа від 26 листопада 2018 року, яке зобов’язало країну-агресора компенсувати збитки, який банк поніс внаслідок анексії українського Криму», — сказано в повідомленні.

Також апеляційний суд вказав, що рішення Арбітражного трибуналу Парижа від 26 листопада 2018 року є визнаним на території Франції та додатково стягнув із російської федерації 300 тис. євро судових витрат.

В Ощадбанку зазначили, що вчора це рішення стало публічним і було висвітлено в міжнародних ЗМІ.

«Сума збитків, призначених до стягнення за рішенням суду, перевищує 1,5 мільярдів доларів США, і Ощад і в подальшому робитиме все можливе, щоб стягнути цю суму з рф», — зазначила Роза Тапанова, членкиня наглядової ради Ощадбанку.

«Ми продовжуємо збирати аргументовані докази для отримання компенсації від агресора за нові збитки, завдані під час активної фази війни, що розпочалась у 2022 році», — прокоментував Арсен Мілютін, заступник голови правління Ощадбанку.

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