Укрпошта відкрила 20 модульних відділень у прифронтових громадах Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

Нові відділення надають повний спектр послуг

Укрпошта завершила встановлення модульних відділень у регіонах, де війна пошкодила або зруйнувала інфраструктуру. Це означає, що жителі 20 прифронтових громад України отримають безперервний доступ до поштових, фінансових та соціальних послуг.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

«Сертифікат про завершення проєкту генеральному директору АТ „Укрпошта“ Ігорю Смілянському вручили представники уряду Японії», — сказано в повідомленні.

Нові відділення надають повний спектр послуг

Тут можна відправляти й отримувати листи та посилки, оформлювати пенсії й соціальні виплати, оплачувати комунальні послуги, користуватися фінансовими сервісами та замовляти ліки через сервіс «Укрпошта.Аптека».

Також передбачена можливість підключення їх до автономних джерел живлення для роботи під час перебоїв з електропостачанням.

Де запрацюють нові модульні відділення

Нові модульні відділення працюють у:

Дніпропетровській області — Сурсько-Михайлівка, Кочережки, Мирове;

Запорізькій області — Солоне;

Сумській області — Андріяшівка, Кролевець, Слобода, Чупахівка, Терни, Дубов’язівка;

Харківській області — Лизогубівка, Введенка, Волохів Яр, Чемужівка, Сніжків, Губарівка, Лозова, Дергачі;

Херсонській області — Високопілля;

Чернігівській області — Макошине.

Це вже другий масштабний міжнародний проєкт зі створення модульної поштової інфраструктури. Раніше за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку Укрпошта встановила 38 таких відділень.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 липня «Укрпошта» скасовує доплату за доставку відправлень до сіл пересувними відділеннями.

Вартість відправки у села, де працюють точки присутності оператора (стаціонарні відділення або облаштовані кімнати в сільрадах), прирівняли до тарифів на доставку по місту. Тобто додаткову плату у 45 гривень за доставку у села більше не стягуватимуть. Водночас із 1 липня зміниться вартість кур’єрської доставки.

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