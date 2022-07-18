Укрпошта та УЗ доставили вже 2 мільйони посилок залізницею — Finance.ua
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Укрпошта та УЗ доставили вже 2 мільйони посилок залізницею

Фондовий ринок
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З квітня Укрпошта відправила багажними вагонами Укрзалізниці 2 млн відправлень — 11 вагонів доставляють пошту із 6 міст України — Львова, Івано-Франківська, Одеси, Харкова та Дніпра до Києва та у зворотному напрямку.
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
«За цей період найбільше посилок надійшло до Києва зі Львова та Харкова — це 28%, а із Києва — до Львова, Дніпра, Харкова, що склало 31% від загальної кількості посилок. Також багато відправлень доставлялися із Харкова до Києва та Львова. Загалом було виконано 718 рейсів і їх кількість зростала з кожним місяцем. Найбільша була у червні, що в порівнянні із квітнем зросла на 55%», — йдеться у повідомленні.
При цьому, кількість доставлених посилок також зросла на 55% — із 477 тисяч посилок у квітні до 741 тисячі посилок у червні.
"Спільний проєкт Укрпошти та Укрзалізниці показує свою ефективність. За три місяці співпраці вже надійшли до своїх адресатів 2 млн відправлень. До того ж цей канал доставки також прискорив надходження гуманітарних вантажів до Харкова, де зараз важка ситуація, та Дніпра, куди потрапляє багато переселенців із зони бойових дій.
Крім того, він використовувався і для релокації підприємств із східних областей. Вдячний колегам із Укрзалізниці та нашій команді за злагоджену роботу", — сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Адресувати посилку можна до будь якого населеного пункту, де працює відділення Укрпошти. До кінцевого пункту призначення вантажі, які надійшли залізницею, Укрпошта доставляє магістральними автомобілями.
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«Залізна пошта» також доставляє гуманітарні вантажі.
Їх прийом проводиться лише у тих відділеннях, що розміщені поруч із центральними залізничними вокзалами. З 9 квітня гуманітарний вантаж можна оформити до відправлення із Львова, Києва, Дніпра, Одеси та Харкова. Або оформити відправлення у «особистому кабінеті» на сайті Укрпошти, кажуть в компанії.
Ззначається, що для гуманітарних вантажів діє спеціальний тариф. Вартість одного відправлення вагою до 30 кг та з найдовшою стороною до 70 см — 25 грн, це мінімальна вартість, яка буде йти на підготовку та обслуговування поштового вагону.
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"Проте, якщо у волонтерів наразі немає можливості сплатити за вартість посилок, відправлення буде прийняте безкоштовно і вартість доставки буде покриватися за рахунок залучення коштів благодійних фондів. Сплата за рахунок отримувача неможлива.
Термін зберігання посилки у місті призначення — до 14 днів. Після цього, у разі якщо отримувач не забрав посилки, Укрпошта передає їх волонтерським організаціям та фондам", — пояснили в національному поштовому оперторі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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