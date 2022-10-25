«Укрпошта» розпочала видачу разової фінансової допомоги: хто отримає 2200 грн — Finance.ua

«Укрпошта» розпочала видачу разової фінансової допомоги: хто отримає 2200 грн Вчора 15:00 — Особисті фінанси

В «Укрпошті» стартувала виплата одноразової грошової допомоги для деяких категорій українців. Кому надаватиметься допомога і скільки виплачуватимуть — розповіли у прес-службі компанії.

В «Укрпошті» заявили, що розпочали виплату одноразової допомоги українцям на звільнених від окупантів територіях.

Розмір виплати становить 2200 гривень і їх уже почали одержувати мешканці звільнених населених пунктів на Донбасі.

«У співпраці з Міжнародною організацією з міграції ми приступили до видачі разової фінансової допомоги українцям на деокупованих територіях Донбасу. Наразі виплати здійснюються у Лимані та Яровій. До того ж понад 350 мешканців Святогірська вже отримали кошти у розмірі 2,2 тисячі гривень на людину. Загалом виплачено понад півмільйона гривень тим, хто найбільше постраждав від російської навали», — йдеться у повідомленні.

Як раніше заявляла Ірина Верещук, оформити цей вид допомоги українці можуть через додаток «Дія» та платформу «єДопомога».

«Люди, які виїжджають у рамках обов’язкової евакуації з Донеччини, отримують кеш-підтримку від уряду в сумі 2200 грн на людину, незалежно від віку та кількості членів родини. Ці гроші надаються одразу по прибутті», — розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, також уряд гарантує виплату допомоги ВПО на проживання: щомісяця 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для дітей чи осіб з інвалідністю. Долучаються й міжнародні гуманітарні організації зі своїми благодійними програмами допомоги.

Довідка Finance.ua:

Міністерство соціальної політики з 1 жовтня впровадило Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), яка дозволить внутрішньо переміщеним особам отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування;

переселенці з тимчасово окупованої території можуть претендувати на виплату по 2 тис. грн на дорослих та по 3 тис. грн на дітей. Водночас якщо виплата затримується більш ніж на місяць, необхідно звернутися до органу соцзахисту та з’ясувати причину.

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