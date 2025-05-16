«Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради після скарги журналістів до омбудсмена — Finance.ua

«Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради після скарги журналістів до омбудсмена Сьогодні 17:31 — Казна та Політика

«Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради після скарги журналістів до омбудсмена

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський відреагував на скаргу, яку відправили журналісти до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Він розповів, що члени Наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта» Рінат Абдрасілов, Якуб Карновскі, Гері Джон Керрол, Олена Малинська та Ігор Мітюков отримують по 165,09 тисяч грн заробітної плати щомісяця.

Водночас їхнім колегам Костянтину Гурі та Сергію Деркачу зарплата не нараховується, зазначив Смілянський.

Підприємство надало наступну інформацію щодо розміру встановленої місячної заробітної плати (або іншої форми винагороди) членів Наглядової ради, з урахуванням податків:

Абдрасілов Рінат — 165 090 грн; Карновскі Якуб — 165 090 грн; Керрол Гері Джон — 165 090 грн; Малинська Олена — 165 090 грн; Мітюков Ігор — 165 090 грн; Гура Костянтин — 0 грн; Деркач Сергій — 0 грн.

Це лише частина даних, які просили надати журналісти в інформаційному запиті до «Укрпошти». І навіть ці дані вдалося отримати лише після подання скарг до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Читайте також «Укрпошта» запроваджує нову послугу

Перший запит із проханням оприлюднити зарплати членів Наглядової ради «Укрпошти» підприємство отримало ще у листопаді 2024 року. Оскільки відповідь у встановлені законом строки (20 днів максимум) не надійшла, їй відправили повторні запити — 15 січня і 28 лютого 2025 року. Тоді «Укрпошта» зважилася на відповідь та пообіцяла передати звернення редакції на розгляд найближчого засідання Наглядової ради, яке мало відбутися в березні. Далі — знову довготривала тиша.

Раніше генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розкрив деталі своєї заробітної плати за 2024 рік. Він наголосив, що є податковим резидентом США і, крім українських податків, сплачує податки до американського бюджету. Так, за минулий рік Смілянський отримав 11,7 мільйона гривень до оподаткування (включно з доплатою за роботу з державною таємницею), в середньому він заробляв 970 тисяч гривень на місяць.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.