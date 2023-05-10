«Укрпошта» розглядає підвищення тарифів на доставку посилок — Finance.ua

«Укрпошта» розглядає підвищення тарифів на доставку посилок Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

«Укрпошта» розглядає підвищення тарифів на доставку посилок

«Укрпошта» перегляне свою тарифну політику й збільшить вартість своїх послуг для клієнтів. У компанії запевнили, що нові ціни залишиться доступними для українців.

Про це заявив в ефірі телемарафону генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Читайте також «Укрпошта» оновила одну з популярних послуг

Тарифи підвищать через подорожчання палива та перевезень. Однак ще у травні та червні клієнти зможуть користуватися послугами поштового оператора за старими цінами.

«До кінця першого півріччя точно нічого не змінюємо. А у другому півріччі будемо прораховувати й приймати рішення», — зазначив Смілянський.

Нагадаємо, «Укрпошта» торік отримала 1,2 млрд грн чистого збитку. Чистий дохід компанії від реалізації товарів та послуг становив 10,3 млрд грн — це на 7,7% менше проти фактичних даних за 2021 рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.