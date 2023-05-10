«Укрпошта» розглядає підвищення тарифів на доставку посилок — Finance.ua
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«Укрпошта» розглядає підвищення тарифів на доставку посилок

Особисті фінанси
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«Укрпошта» розглядає підвищення тарифів на доставку посилок
«Укрпошта» розглядає підвищення тарифів на доставку посилок
«Укрпошта» перегляне свою тарифну політику й збільшить вартість своїх послуг для клієнтів. У компанії запевнили, що нові ціни залишиться доступними для українців.
Про це заявив в ефірі телемарафону генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
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«До кінця першого півріччя точно нічого не змінюємо. А у другому півріччі будемо прораховувати й приймати рішення», — зазначив Смілянський.
Нагадаємо, «Укрпошта» торік отримала 1,2 млрд грн чистого збитку. Чистий дохід компанії від реалізації товарів та послуг становив 10,3 млрд грн — це на 7,7% менше проти фактичних даних за 2021 рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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