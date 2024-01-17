«Укрпошта» продовжила програму обміну ламп — Finance.ua

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«Укрпошта» продовжила програму обміну ламп

Особисті фінанси
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«Укрпошта» продовжила програму обміну ламп
«Укрпошта» продовжила програму обміну ламп
«Укрпошта» продовжила програму обміну ламп розжарювання. Наразі у відділеннях поштового оператора для обміну доступно близько 7 млн LED-ламп.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Хто може обміняти лампи

«Програма з обміну ламп розжарювання продовжує діяти як для фізичних осіб, так і для юридичних. Особливі умови продовжують діяти для пенсіонерів, які раніше вже скористалися обміном. Вони мають можливість отримати додатково до 5 LED-ламп, пред’явивши пенсійне посвідчення, паспорт та РНОКПП. Замінити старі жарівки в домівках можуть і ті мешканці країни, які досі не скористалися програмою. У них є можливість отримати до 5 світлодіодних ламп в обласних центрах, у міських та сільських відділеннях Укрпошти по всій країні», — сказано в повідомленні.
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Крім того, як зазначили в «Укрпошті», програма надалі відкрита і для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву на порталі Дія.
«У відділеннях Укрпошти, де спостерігається найвищий попит, запаси LED-ламп будуть поповнювати, доки лампочки будуть у наявності. У разі закінчення ламп або вичерпання запасів ламп потрібного типу цоколя, рекомендуємо звернутись до іншого найближчого відділення Укрпошти», — додали в компанії.

Скільки ламп вже обміняли

Понад 6,5 млн українців приєднались до програми з обміну ламп.
Майже за рік від початку програми, українці обміняли у відділеннях Укрпошти більше 33 мільйонів жарівок, 10 млн з яких обміняли пенсіонери лише за місяць від оголошення про додатковий обмін світлодіодів у грудні 2023-го.

Довідка Finance.ua:

  • обмін відбувається у два способи — з попереднім замовленням і без нього;
  • якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок «Дія», то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях «Укрпошти» п’ять робочих днів після отримання підтвердження на телефон;
  • якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок «Дія», то вона має прийти до відділення «Укрпошти» з паспортом, РНОКПП та лампами розжарювання. За наявності вільних LED ламп буде здійснено обмін.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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