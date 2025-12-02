0 800 307 555
«Укроборонпром» увійшов до ТОП-100 найбільших виробників зброї у світі

40
АТ «Українська оборонна промисловість» уперше потрапило до рейтингу найбільших виробників озброєнь у світі.
Стокгольмський інститут дослідження проблем миру SIPRI вперше включив Україну до сотні глобального рейтингу повноцінних виробників зброї.
Про це повідомили в пресслужбі «Укроборонпрому».
Україна посіла 52 місце зі 100 у загальному рейтингу. При цьому за темпами росту країна отримала 6 позицію із результатом +41% у порівнянні з 2023 роком.
Скільки заробили виробники зброї

Доходи «Укроборонпрому» у 2024 році склали $3 млрд.
Загалом 100 найбільших компаній світу у 2024-му отримали $679 млрд від продажу озброєнь. Зростання забезпечили передусім США та Європа. Єдина регіональна група з падінням — Азія, здебільшого через скорочення доходів від озброєнь в Китаї.
Лідери рейтингу:
  1. Lockheed Martin (США) — $64,6 млрд (+3,2%)
  2. RTX Corporation (США) — $43,6 млрд (+4,1%)
  3. Northrop Grumman (США) — $37,8 млрд (+3,3%)
  4. BAE Systems (Велика Британія) — $33,7 млрд (+6,9%)
  5. General Dynamics (США) — $33,6 млрд (+8,1%)
В «Укроборонпромі» кажуть, що сама АТ або підприємства, що входять до Групи, мають активні партнерства майже з кожною з цих компаній.
2024 став рекордним для світової оборонної промисловості — доходи ста найбільших компаній сягнули $679 млрд, що є рекордно високим показником за весь час спостережень SIPRI. Зростання пояснюється підвищеним попитом у різних регіонах світу, а для частини європейських компаній додатковим чинником стала війна рф проти України.
Темпи зростання компаній-виробників зброї

Європейські виробники зброї зросли в середньому на 13%.
  • Рейнметалл (Німеччина): +47%;
  • BAE Systems (Велика Британія): +6,9%;
  • Czechoslovak Group (Чехія): рекорд +193% (половина доходів — виробництво для України);
  • Diehl (Німеччина): +53%.
«На цьому тлі +41% України — це рівень європейських країн, при тому, що жодна з них не працює у настільки складних умовах», — коментують в Укроборонпромі.
Щодо темпів зростання — АТ «УОП» опинився на шостому місці в загальному рейтингу, а також став четвертою компанією в Європі за темпами росту:
  1. Czechoslovak Group (Чехія) — +193%;
  2. SpaceX (США) — +103%;
  3. Mitsubishi Electric (Японія) — +87%;
  4. Diehl (Німеччина) — +53%;
  5. Rheinmetall — (Німеччина) — +47%;
  6. АТ «УОП» (Україна) — +41%.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
