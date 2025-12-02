«Укроборонпром» увійшов до ТОП-100 найбільших виробників зброї у світі Сьогодні 12:24

АТ «Українська оборонна промисловість» уперше потрапило до рейтингу найбільших виробників озброєнь у світі.

Стокгольмський інститут дослідження проблем миру SIPRI вперше включив Україну до сотні глобального рейтингу повноцінних виробників зброї.

Про це повідомили в пресслужбі «Укроборонпрому».

Україна посіла 52 місце зі 100 у загальному рейтингу. При цьому за темпами росту країна отримала 6 позицію із результатом +41% у порівнянні з 2023 роком.

Скільки заробили виробники зброї

Доходи «Укроборонпрому» у 2024 році склали $3 млрд.

Загалом 100 найбільших компаній світу у 2024-му отримали $679 млрд від продажу озброєнь. Зростання забезпечили передусім США та Європа. Єдина регіональна група з падінням — Азія, здебільшого через скорочення доходів від озброєнь в Китаї.

Лідери рейтингу:

Lockheed Martin (США) — $64,6 млрд (+3,2%) RTX Corporation (США) — $43,6 млрд (+4,1%) Northrop Grumman (США) — $37,8 млрд (+3,3%) BAE Systems (Велика Британія) — $33,7 млрд (+6,9%) General Dynamics (США) — $33,6 млрд (+8,1%)

В «Укроборонпромі» кажуть, що сама АТ або підприємства, що входять до Групи, мають активні партнерства майже з кожною з цих компаній.

2024 став рекордним для світової оборонної промисловості — доходи ста найбільших компаній сягнули $679 млрд, що є рекордно високим показником за весь час спостережень SIPRI. Зростання пояснюється підвищеним попитом у різних регіонах світу, а для частини європейських компаній додатковим чинником стала війна рф проти України.

Темпи зростання компаній-виробників зброї

Європейські виробники зброї зросли в середньому на 13%.

Рейнметалл (Німеччина): +47%;

BAE Systems (Велика Британія): +6,9%;

Czechoslovak Group (Чехія): рекорд +193% (половина доходів — виробництво для України);

Diehl (Німеччина): +53%.

«На цьому тлі +41% України — це рівень європейських країн, при тому, що жодна з них не працює у настільки складних умовах», — коментують в Укроборонпромі.

Щодо темпів зростання — АТ «УОП» опинився на шостому місці в загальному рейтингу, а також став четвертою компанією в Європі за темпами росту:

Czechoslovak Group (Чехія) — +193%; SpaceX (США) — +103%; Mitsubishi Electric (Японія) — +87%; Diehl (Німеччина) — +53%; Rheinmetall — (Німеччина) — +47%; АТ «УОП» (Україна) — +41%.

