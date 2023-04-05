"Укроборонпром" трансформують у 5 галузевих холдингів – гендиректор — Finance.ua

"Укроборонпром" трансформують у 5 галузевих холдингів – гендиректор Вчора 19:34 — Фондовий ринок

"Укроборонпром" трансформують у 5 галузевих холдингів – гендиректор

Державний концерн «Укроборонпром» планують трансформувати у невеликий корпоративний центр і п’ять галузевих науково-виробничих об’єднань.

Про це заявив гендиректор держконцерну Юрій Гусєв в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна»

«Це (буде) керуюча компанія, яка належить державі. Далі корпоративному центру належать галузеві холдинги, і вони, у свою чергу, мають пакети акцій виробничих підприємств у формі товариств з обмеженою відповідальністю. Ми плануємо, що 63 підприємства стануть основою для п’яти галузевих науково-виробничих об’єднань — бронетехніка, авіаремонт, високоточне озброєння і боєприпаси, радарні системи і морські системи. І це все має бути зовсім у новому форматі — відповідно до принципів корпоративного управління OECD, стандартів НАТО», — сказав Гусєв.

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Ще одним холдингом, за словами Гусєва, може стати напрям безпілотної авіації, який наразі активно розвивається.

Гендиректор уточнив, що з урахуванням одного нового підприємства наразі у держконцерні 119 компаній.

Три підприємства, які опікуються купівлею озброєння на зовнішніх ринках, передали за час війни до Міністерства оборони (два з них — тимчасово).

Гусєв додав, що деякі підприємства не увійдуть до галузевих холдингів (наприклад спецекспортери) і будуть у прямому підпорядкуванні корпоративного центру.

Він нагадав, що модель трансформації концерну в сучасну оборонну компанію реалізовують в межах окремого закону, який президент Володимир Зеленський підписав у жовтні 2021 року, і в межах рішення Кабміну від 21 березня цього року про створення АТ «Українська оборонна промисловість» шляхом перетворення держконцерну «Укроборонпром».

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Гусєв повідомив, що трохи більше ніж за рік «Укроборонпром» трансформував 28 державних підприємств у ТОВ.

Він також пояснив, що форму АТ для «Української оборонної промисловості» обрали для того, щоб, з одного боку, відповідати стандартам корпоративного управління, з іншого — стати партнером для міжнародних компаній, з якими «Укроборонпром» почав активно співпрацювати ще до початку повномасштабної війни.

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Українська правда За матеріалами:

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