"Укроборонпром" трансформують у 5 галузевих холдингів – гендиректор — Finance.ua
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"Укроборонпром" трансформують у 5 галузевих холдингів – гендиректор

Фондовий ринок
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"Укроборонпром" трансформують у 5 галузевих холдингів – гендиректор
"Укроборонпром" трансформують у 5 галузевих холдингів – гендиректор
Державний концерн «Укроборонпром» планують трансформувати у невеликий корпоративний центр і п’ять галузевих науково-виробничих об’єднань.
Про це заявив гендиректор держконцерну Юрій Гусєв в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
«Це (буде) керуюча компанія, яка належить державі. Далі корпоративному центру належать галузеві холдинги, і вони, у свою чергу, мають пакети акцій виробничих підприємств у формі товариств з обмеженою відповідальністю. Ми плануємо, що 63 підприємства стануть основою для п’яти галузевих науково-виробничих об’єднань — бронетехніка, авіаремонт, високоточне озброєння і боєприпаси, радарні системи і морські системи. І це все має бути зовсім у новому форматі — відповідно до принципів корпоративного управління OECD, стандартів НАТО», — сказав Гусєв.
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Ще одним холдингом, за словами Гусєва, може стати напрям безпілотної авіації, який наразі активно розвивається.
Гендиректор уточнив, що з урахуванням одного нового підприємства наразі у держконцерні 119 компаній.
Три підприємства, які опікуються купівлею озброєння на зовнішніх ринках, передали за час війни до Міністерства оборони (два з них — тимчасово).
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Гусєв додав, що деякі підприємства не увійдуть до галузевих холдингів (наприклад спецекспортери) і будуть у прямому підпорядкуванні корпоративного центру.
Він нагадав, що модель трансформації концерну в сучасну оборонну компанію реалізовують в межах окремого закону, який президент Володимир Зеленський підписав у жовтні 2021 року, і в межах рішення Кабміну від 21 березня цього року про створення АТ «Українська оборонна промисловість» шляхом перетворення держконцерну «Укроборонпром».
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Гусєв повідомив, що трохи більше ніж за рік «Укроборонпром» трансформував 28 державних підприємств у ТОВ.
Він також пояснив, що форму АТ для «Української оборонної промисловості» обрали для того, щоб, з одного боку, відповідати стандартам корпоративного управління, з іншого — стати партнером для міжнародних компаній, з якими «Укроборонпром» почав активно співпрацювати ще до початку повномасштабної війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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