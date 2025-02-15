«Укроборонпром» та французька компанія створять спільне підприємство — Finance.ua

«Укроборонпром» та французька компанія створять спільне підприємство Сьогодні 14:35 — Фондовий ринок

«Укроборонпром» та французька компанія створять спільне підприємство

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» і французька компанія Thales International SAS підписали угоду про розбудову спільного підприємства.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін , а також пресслужба «Укроборонпрому».

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Підписання угоди відбулося на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Що виготовлятимуть

Зазначається, що підприємство буде спеціалізуватися на створенні передових технологічних рішень та забезпеченні оптимізованої та оперативної підтримки у сферах:

протиповітряної оборони;

радарних систем;

радіоелектронної боротьби;

тактичного зв’язку;

оптико-електронних систем.

«Українська оборонна промисловість уже тривалий час співпрацювала з Thales International SAS, і я радий, що ця співпраця поглиблюється до створення спільного підприємства. Дякую партнерам за підтримку нашої оборонки й сміливість працювати в Україні», — зазначив Герман Сметанін.

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За словами гендиректора «Укроборонпрому» Олега Гуляка, «практичними наслідками партнерства з Thales International SAS стануть щільніше закриття українського неба від російських загроз і набуття нашими зброярами нового досвіду роботи з найсучаснішими технологіями».

«Це черговий крок до створення на базі нашої оборонки Арсеналу вільного світу», — наголосив Гуляк.

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