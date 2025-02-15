«Укроборонпром» та французька компанія створять спільне підприємство — Finance.ua

«Укроборонпром» та французька компанія створять спільне підприємство
Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» і французька компанія Thales International SAS підписали угоду про розбудову спільного підприємства.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, а також пресслужба «Укроборонпрому».
Підписання угоди відбулося на полях Мюнхенської безпекової конференції.
Що виготовлятимуть
Зазначається, що підприємство буде спеціалізуватися на створенні передових технологічних рішень та забезпеченні оптимізованої та оперативної підтримки у сферах:
- протиповітряної оборони;
- радарних систем;
- радіоелектронної боротьби;
- тактичного зв’язку;
- оптико-електронних систем.
«Українська оборонна промисловість уже тривалий час співпрацювала з Thales International SAS, і я радий, що ця співпраця поглиблюється до створення спільного підприємства. Дякую партнерам за підтримку нашої оборонки й сміливість працювати в Україні», — зазначив Герман Сметанін.
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За словами гендиректора «Укроборонпрому» Олега Гуляка, «практичними наслідками партнерства з Thales International SAS стануть щільніше закриття українського неба від російських загроз і набуття нашими зброярами нового досвіду роботи з найсучаснішими технологіями».
«Це черговий крок до створення на базі нашої оборонки Арсеналу вільного світу», — наголосив Гуляк.
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