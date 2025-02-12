НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів «Укроборонпрому» на понад 100 млн грн — Finance.ua

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів «Укроборонпрому» на понад 100 млн грн Сьогодні 17:40 — Кримінал

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів «Укроборонпрому» на понад 100 млн грн

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну групу, яка привласнила понад 107 млн ​​грн державних коштів, що належали підприємствам «Укроборонпрому».

Про це повідомила пресслужба САП у Telegram.

Наразі про підозру повідомлено 5 особам, серед яких колишні службові особи державних підприємств та фактичний бенефіціар приватної компанії. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 209 КК України залежно від ролі та участі кожного у вчиненні цих злочинів.

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Розслідування встановило, що державне підприємство, що здійснювало експорт продукції військового призначення українського виробництва, залучило компанію-нерезидента для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Проте фактично вся робота здійснювалася виключно співробітниками держпідприємства.

Як наслідок, протягом 2016−2019 років держпідприємство безпідставно виплатило компанії-нерезиденту агентську винагороду на суму понад 3,78 млн євро (еквівалент понад 107,2 млн грн) за посередницькі послуги, що фактично нею не були надані.

Задля легалізації цих коштів особи перераховували їх на рахунки фіктивних компаній, а згодом розподіляли між усіма учасниками злочинної групи.

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