«Укроборонпром» створить спільне підприємство з американською компанією Amentum Servic — Finance.ua

«Укроборонпром» створить спільне підприємство з американською компанією Amentum Servic Сьогодні 11:29

«Укроборонпром» створить спільне підприємство з американською компанією Amentum Servic, Фото: «Укроборонпром»

АТ «Українська оборонна промисловість» підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською Amentum Services, Inc — однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.

Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

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Йдеться про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва, пояснили в компанії.

«Раніше представники Amentum Services, Inc відвідали підприємства Укроборонпрому, оцінили їх наявні можливості, технічну базу та потенціал. Вітчизняні зброярі чекають від нових партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які стануть в пригоді під час ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин виробництва США», — йдеться у повідомленні.

Від «Укроборонпрому» меморандум підписав генеральний директор Герман Сметанін, від Amentum Services, Inc — Джо Данавей, президент з виконавчих операцій підрозділу критичних місій.

Нагадаємо, в Україні запрацював перший проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех з ремонту та виробництва бронетехніки.

Німецька збройова компанія Rheinmetall на Конференції з відновлення України в Берліні домовилася з Києвом про початок виробництва бойових машин піхоти Lynx. Перші машини будуть готові вже цього року.

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