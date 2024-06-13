«Укроборонпром» створить спільне підприємство з американською компанією Amentum Servic — Finance.ua

«Укроборонпром» створить спільне підприємство з американською компанією Amentum Servic
АТ «Українська оборонна промисловість» підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською Amentum Services, Inc — однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.
Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».
Йдеться про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва, пояснили в компанії.
«Раніше представники Amentum Services, Inc відвідали підприємства Укроборонпрому, оцінили їх наявні можливості, технічну базу та потенціал. Вітчизняні зброярі чекають від нових партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які стануть в пригоді під час ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин виробництва США», — йдеться у повідомленні.
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Від «Укроборонпрому» меморандум підписав генеральний директор Герман Сметанін, від Amentum Services, Inc — Джо Данавей, президент з виконавчих операцій підрозділу критичних місій.
Нагадаємо, в Україні запрацював перший проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех з ремонту та виробництва бронетехніки.
Німецька збройова компанія Rheinmetall на Конференції з відновлення України в Берліні домовилася з Києвом про початок виробництва бойових машин піхоти Lynx. Перші машини будуть готові вже цього року.
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