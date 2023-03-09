Укрнафта і польська компанія Orlen уклади контракт на імпорт нафтопродуктів — Finance.ua

Укрнафта і польська компанія Orlen уклади контракт на імпорт нафтопродуктів Сьогодні 04:24 — Технології&Авто

Укрнафта і польська компанія Orlen уклади контракт на імпорт нафтопродуктів

ПАТ «Укрнафта» підписало контракт з польською компанією Orlen на імпорт нафтопродуктів до України.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький у Фейсбуці

«ПАТ „Укрнафта“ уклала контракт з польською компанією Orlen на імпорт нафтопродуктів до України. Разом із цим „Укрнафта“ проводить перемовини щодо експорту нафти», — зазначив він.

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На переконання очільника компанії, підписання угоди є важливим, адже наразі необхідно звільняти місце в підземних сховищах для нафти нового видобутку. А також — отримувати нафтопродукти для власних потреб та внутрішнього ринку напряму від виробника за найвигіднішими цінами.

«Сподіваюсь, скоро зможу поділитися гарними новинами і з цього приводу. Дякуємо нашим польським партнерам та сподіваємося на тривалу і плідну співпрацю», — резюмував Корецький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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