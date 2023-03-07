Польська PKN Orlen вимагатиме компенсацію від рф через припинення постачання нафти — Finance.ua

Польська PKN Orlen вимагатиме компенсацію від рф через припинення постачання нафти Сьогодні 04:02 — Енергетика

Польська PKN Orlen вимагатиме компенсацію від рф через припинення постачання нафти

Польська компанія PKN Orlen вимагатиме компенсацію після того, як росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом «Дружба» наприкінці лютого.

Про це заявив генеральний директор Даніель Обайтек, не уточнивши подробиць, пише Reuters.

«росіяни перестали качати нафту в Польщу... тому тепер ми подамо до суду і вимагатимемо відшкодування», — сказав він Radio Zet. Обайтек відмовився назвати суму потенційної компенсації, заявивши, що не може обговорювати деталі контрактів компанії.

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У березні минулого року Польща зобовʼязалася припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, коли минув термін дії довгострокового контракту PKN з «Роснефтью». Компанія також має угоду з «Татнефтью», термін дії якої закінчується в 2024 році.

Минулого тижня премʼєр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща скоротить імпорт нафти з росії майже до нуля в лютому-березні з приблизно 10% нафти, що перероблялася PKN на початку 2023 року.

Нагадаємо, 26 лютого найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen заявила, що припинила прийом нафти північною гілкою нафтопроводу «Дружба». Потоки цього місяця були заплановані на рівні близько 220 000 т — приблизно 58 000 барелів на день, що більш ніж наполовину менше від січневих відвантажень.

PKN Orlen вирішила не продовжувати контракт, що минув, з російським нафтовим гігантом ПАТ «Роснефть». На російську нафту припадає близько 10% польських постачань після того, як країна поспішила скоротити імпорт через вторгнення рф в Україну.

Потоки нафти з росії до Польщі зупинилися після того, як нафтопровідний оператор «Транснефть» не отримав документів, необхідних для пропуску нафти з країни, писало агентство Bloomberg.

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