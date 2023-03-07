Польська PKN Orlen вимагатиме компенсацію від рф через припинення постачання нафти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польська PKN Orlen вимагатиме компенсацію від рф через припинення постачання нафти

Енергетика
13
Польська PKN Orlen вимагатиме компенсацію від рф через припинення постачання нафти
Польська PKN Orlen вимагатиме компенсацію від рф через припинення постачання нафти
Польська компанія PKN Orlen вимагатиме компенсацію після того, як росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом «Дружба» наприкінці лютого.
Про це заявив генеральний директор Даніель Обайтек, не уточнивши подробиць, пише Reuters.
«росіяни перестали качати нафту в Польщу... тому тепер ми подамо до суду і вимагатимемо відшкодування», — сказав він Radio Zet. Обайтек відмовився назвати суму потенційної компенсації, заявивши, що не може обговорювати деталі контрактів компанії.
Читайте також
У березні минулого року Польща зобовʼязалася припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, коли минув термін дії довгострокового контракту PKN з «Роснефтью». Компанія також має угоду з «Татнефтью», термін дії якої закінчується в 2024 році.
Минулого тижня премʼєр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща скоротить імпорт нафти з росії майже до нуля в лютому-березні з приблизно 10% нафти, що перероблялася PKN на початку 2023 року.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, 26 лютого найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen заявила, що припинила прийом нафти північною гілкою нафтопроводу «Дружба». Потоки цього місяця були заплановані на рівні близько 220 000 т — приблизно 58 000 барелів на день, що більш ніж наполовину менше від січневих відвантажень.
PKN Orlen вирішила не продовжувати контракт, що минув, з російським нафтовим гігантом ПАТ «Роснефть». На російську нафту припадає близько 10% польських постачань після того, як країна поспішила скоротити імпорт через вторгнення рф в Україну.
Потоки нафти з росії до Польщі зупинилися після того, як нафтопровідний оператор «Транснефть» не отримав документів, необхідних для пропуску нафти з країни, писало агентство Bloomberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.