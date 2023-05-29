"Укрнафта" хоче відновити видобуток на ліквідованих свердловинах — Finance.ua

"Укрнафта" хоче відновити видобуток на ліквідованих свердловинах Сьогодні 20:20 — Енергетика

"Укрнафта" хоче відновити видобуток на ліквідованих свердловинах

Компанія «Укрнафта» планує переглянути фонд свердловин із метою його відновлення.

Про це повідомила пресслужба фірми.

Наразі 4300 свердловин, які перебувають у межах спецдозволів «Укрнафти», є ліквідованими. Частина — через геологічні причини, однак більшість — у звʼязку з аваріями.

«Ми детально переглянемо весь величезний фонд свердловин з метою його відновлення — шляхом буріння бокових горизонтальних стовбурів, важких капітальних ремонтів або буріння дублерів таких свердловин», — висловився директор «Укрнафти» Сергій Корецький.

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Крім того, в компанії заявили, що планують брати в оренду ліквідовані свердловини інших компаній на спецдозволах «Укрнафти» та передавати в оренду власні свердkовини, які перебувають у межах спецдозволів інших фірм. Ідеться про понад 1300 свердловин.

Корецький вважає, що відновлення навіть 10% ліквідованих свердловин дасть +30% до діючого видобувного фонду компанії.

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