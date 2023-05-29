"Укрнафта" хоче відновити видобуток на ліквідованих свердловинах — Finance.ua
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"Укрнафта" хоче відновити видобуток на ліквідованих свердловинах

Енергетика
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"Укрнафта" хоче відновити видобуток на ліквідованих свердловинах
"Укрнафта" хоче відновити видобуток на ліквідованих свердловинах
Компанія «Укрнафта» планує переглянути фонд свердловин із метою його відновлення.
Про це повідомила пресслужба фірми.
Наразі 4300 свердловин, які перебувають у межах спецдозволів «Укрнафти», є ліквідованими. Частина — через геологічні причини, однак більшість — у звʼязку з аваріями.
«Ми детально переглянемо весь величезний фонд свердловин з метою його відновлення — шляхом буріння бокових горизонтальних стовбурів, важких капітальних ремонтів або буріння дублерів таких свердловин», — висловився директор «Укрнафти» Сергій Корецький.
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Крім того, в компанії заявили, що планують брати в оренду ліквідовані свердловини інших компаній на спецдозволах «Укрнафти» та передавати в оренду власні свердkовини, які перебувають у межах спецдозволів інших фірм. Ідеться про понад 1300 свердловин.
Корецький вважає, що відновлення навіть 10% ліквідованих свердловин дасть +30% до діючого видобувного фонду компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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