"Укргазвидобування" запустило одну з найпотужніших свердловин за останні роки — Finance.ua

"Укргазвидобування" запустило одну з найпотужніших свердловин за останні роки Сьогодні 19:30 — Енергетика

"Укргазвидобування" запустило одну з найпотужніших свердловин за останні роки

«Укргазвидобування» запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5 800 м, наразі її дебіт становить 580 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

У «Нафтогазі» розповіли, що це одна з найпотужніших свердловин, що запустило «Укргазвидобування» за останні роки.

«Більш того, вона відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з родовищ на сході країни. Перспективні ресурси газу цього блоку оцінюються в понад 6 млрд куб м. Наразі у вказаному блоці відбувається підготовка до буріння ще двох нових свердловин: пошукової та розвідувальної», — заявив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Зазначається, що родовище має значні перспективи та разом з тим складну геологічну будову, яка сильно ускладнена глибинними розломами і має блоковий характер. Виявлені газові поклади перебувають в умовах високотемпературного розрізу з аномально високими пластовими тисками.

Через брак технологій раніше розробка перспективних покладів цього родовища на значних глибинах була неможливою, додали в «Нафтогазі».

«Нещодавно ми провели там сучасні 3D сейсмічні дослідження, що дало можливість спроектувати цю пошукову свердловину. Свердловина має складну похило-спрямовану конструкцію. Її буріння та дослідження були складним викликом для команди геологів, буровиків та геофізиків, який вони успішно подолали. Далі продовжимо працювати над розкриттям потенціалу цього блоку», — заявив т.в.о. генерального директора «Укргазвидобування» Олег Толмачев.

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Економічна Правда За матеріалами:

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