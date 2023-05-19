Укргідроенерго за воєнний рік отримало майже 12 млрд чистого прибутку — Finance.ua

Укргідроенерго за воєнний рік отримало майже 12 млрд чистого прибутку Сьогодні 07:43 — Фондовий ринок

Укргідроенерго за воєнний рік отримало майже 12 млрд чистого прибутку

Державне ПАТ Укргідроенерго за підсумками роботи у 2022 році отримало 11,78 млрд грн чистого прибутку.

Майже 2,2 млрд грн компанія направить на виплату дивідендів до держбюджету. Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів № 375-р оприлюднено на урядовому порталі.

Документ затвердив річний звіт Укргідроенерго та розподіл чистого прибутку компанії за 2022 рік:

2,16 млрд грн — на виплату дивідендів;

3,6 млрд грн — на фінансування відновлення зруйнованого та пошкодженого майна внаслідок ракетних ударів російської федерації;

6,02 млрд грн — на розвиток виробництва.

Раніше повідомлялося, що Укргідроенерго вже відновило 500 МВт втрачених внаслідок російських атак потужностей і планує відновити ще 1500 МВт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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