Укргідроенерго за воєнний рік отримало майже 12 млрд чистого прибутку — Finance.ua
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Укргідроенерго за воєнний рік отримало майже 12 млрд чистого прибутку

Фондовий ринок
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Укргідроенерго за воєнний рік отримало майже 12 млрд чистого прибутку
Укргідроенерго за воєнний рік отримало майже 12 млрд чистого прибутку
Державне ПАТ Укргідроенерго за підсумками роботи у 2022 році отримало 11,78 млрд грн чистого прибутку.
Майже 2,2 млрд грн компанія направить на виплату дивідендів до держбюджету. Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів № 375-р оприлюднено на урядовому порталі.
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Документ затвердив річний звіт Укргідроенерго та розподіл чистого прибутку компанії за 2022 рік:
  • 2,16 млрд грн — на виплату дивідендів;
  • 3,6 млрд грн — на фінансування відновлення зруйнованого та пошкодженого майна внаслідок ракетних ударів російської федерації;
  • 6,02 млрд грн — на розвиток виробництва.
Раніше повідомлялося, що Укргідроенерго вже відновило 500 МВт втрачених внаслідок російських атак потужностей і планує відновити ще 1500 МВт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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