«Укренерго» у першому кварталі отримало 2 мільярди чистого прибутку — Finance.ua

«У першому кварталі 2022 року незважаючи на масштабні руйнування, стрімке падіння обсягу передачі електроенергії, відповідно доходів у лютому-березні, ми змогли вийти на 2 млрд грн чистого прибутку. І це навіть попри те, що ми мали компенсувати більше 2,6 млрд грн негативної різниці від валютних курсів», — зазначив він.
Кудрицький додав, що за перший квартал компанія вже сплатила державі майже 500 млн грн податків, а також планує достроково направити ще 120 млн грн задля посилення української економіки та Збройних сил України, які воюють з російськими загарбниками.