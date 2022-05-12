ЄБРР виділить «Укренерго» 50 мільйонів євро на підтримку ліквідності — Finance.ua

ЄБРР виділить «Укренерго» 50 мільйонів євро на підтримку ліквідності

Вчора 09:46 — Енергетика

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) змінює призначення 50 млн євро з кредиту для «Укренерго» на підтримку ліквідності.

«Європейський банк реконструкції та розвитку та українська влада домовилися про зміну призначення частини існуючого кредиту для національного оператора системи передачі електроенергії «Укренерго» з метою надання €50 млн для екстреної підтримки ліквідності.

Це забезпечить стабільне електропостачання у країні, економіка якої зазнала суттєвого негативного впливу внаслідок вторгнення росії, яке розпочалося у лютому", — заявили в банку.

При цьому Європейський фонд сталого розвитку (ЄФСР), що є фінансовим механізмом Плану зовнішніх інвестицій ЄС, надає гарантію покриття перших втрат, яка зменшить кредитний ризик для ЄБРР у поточних умовах війни.

«ЄБРР готовий інвестувати цього року €1 млрд для підтримки української економіки у співпраці з донорами та партнерами», — додали у банку.

У зв’язку з війною в «Укренерго» виникли невідкладні потреби в ліквідності, тому компанія звернулася з проханням змінити призначення цих коштів, кажуть в ЄБРР.

"Наразі основним завданням є забезпечення стабільного функціонування енергосистеми України та атомних енергогенеруючих потужностей і забезпечення постачання електроенергії промисловим споживачам і населенню.

Після початку війни компанія стикнулася з проблемою значних неплатежів і 30-процентним зменшенням обсягів споживання електроенергії, що призвело до втрати суттєвої частини доходу.

З метою задоволення найбільш нагальних потреб України ЄБРР визначив п’ять пріоритетних галузей української економіки: торговельне фінансування, енергетична безпека, життєво важлива інфраструктура, продовольча безпека (забезпечення через банки ліквідності для фермерів на весняну посівну кампанію, а також для сільськогосподарських компаній та продуктових рітейлерів) та підтримка ліквідності для фармацевтичних компаній", — йдеться у повідомленні.

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