«Укренерго» посилить обмеження електроенергії з 13:00 — Finance.ua
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«Укренерго» посилить обмеження електроенергії з 13:00

Енергетика
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«Укренерго» посилить обмеження електроенергії з 13:00
«Укренерго» посилить обмеження електроенергії з 13:00
Сьогодні, 21 червня, обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби. Проте, з 13:00 їх вимушено посилять.
Про це розповіли в пресслужбі «Укренерго».
«Причина — складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти. Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах» — йдеться у повідомленні.
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Основна причина введення обмежувальних заходів — наслідки семи ракетних ударів ворога по українських електростанціях з початку цього року. Через значні пошкодження виробництво електроенергії суттєво знизилося порівняно з довоєнним рівнем.
«Через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр „Укренерго“ вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів», — додали у компанії.
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