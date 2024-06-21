«Укренерго» посилить обмеження електроенергії з 13:00 — Finance.ua

«Укренерго» посилить обмеження електроенергії з 13:00 Сьогодні 12:20 — Енергетика

«Укренерго» посилить обмеження електроенергії з 13:00

Сьогодні, 21 червня, обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби. Проте, з 13:00 їх вимушено посилять.

Про це розповіли в пресслужбі «Укренерго»

«Причина — складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти. Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах» — йдеться у повідомленні.

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Основна причина введення обмежувальних заходів — наслідки семи ракетних ударів ворога по українських електростанціях з початку цього року. Через значні пошкодження виробництво електроенергії суттєво знизилося порівняно з довоєнним рівнем.

«Через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр „Укренерго“ вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів», — додали у компанії.

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