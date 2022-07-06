Укренерго отримала рекордний прибуток від аукціонів на експорт електроенергії — Finance.ua

Укренерго отримала рекордний прибуток від аукціонів на експорт електроенергії Вчора 12:18 — Енергетика

В аукціоні на доступ до міждержавного перетину зі Словаччиною, що відбувся 6 липня, взяло участь до 11 компаній.

«Більш того, за останні три місяці у розпал війни для участі в аукціонах зареєструвалося 42 нових учасники — майже стільки ж, як за весь 2021 рік. Як наслідок, державна компанія „Укренерго“ отримала рекордний прибуток від цих аукціонів», — заявив гендиректор «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Отриманої суми він не назвав. За його словами, у компанії знаходяться на рахунках 2,7 млрд грн, які накопичилися за останні роки від продажу доступу до міждержавних перетинів за часів функціонування острова Бурштинської ТЕС.

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В умовах війни всі ці гроші можна було б використати як додатковий ресурс для розрахунку на балансувальному ринку та ПСО.Це дасть виробникам електроенергії та іншим учасникам ринку додаткові кошти, щоби профінансувати свою підготовку до ОЗУ — виконати необхідні ремонти енергоблоків, забезпечити їх паливом. Таким чином, доходи від експорту можуть бути використані, щоб гарантувати безперебійне постачання електроенергії нашим громадянам та ЗСУ під час наступної зими, — заявив гендиректор «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Для цього необхідно ухвалити зміни до Закону України «Про ринок електроенергії», які дозволять спрямувати гроші від перетину таких потреб.

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