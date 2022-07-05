Електроенергія в Європі подорожчала до історичних рекордів — Finance.ua
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Електроенергія в Європі подорожчала до історичних рекордів

Енергетика
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Електроенергія в Європі подорожчала до історичних рекордів
Електроенергія в Європі подорожчала до історичних рекордів
Ціни на електроенергію в Європі встановили ціновий рекорд на тлі скорочення поставок російського газу та стрімкого зростання цін на блакитне паливо.
Про це повідомляє Financial Times.
Німецькі контракти на електроенергію з поставкою наступного року, яка вважається ринковим еталоном, досягли найвищих в історії котирувань на торгах у понеділок — ціна зросла на 13% до 325 євро за МВт-год. Такі позначки перевершили попередній рекорд, встановлений у грудні. Від початку року аналогічний контракт у Франції подвоївся до 366 євро за МВт-год.
На ціни електроенергії сильно впливає вартість газу, який використовується для виробництва електроенергії. У Європі ціни на газ зросли до найвищого рівня за чотири місяці до понад 1800 доларів за тисячу кубометрів та зросли понад як у чотири рази з минулого року через скорочення поставок Газпрому.
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Ситуація погіршується через проблеми з обслуговуванням великої кількості атомних станцій Франції. Сусідні країни спалюють додатковий газ для виробництва електроенергії для Франції в умовах, коли Європа намагається зберегти поставки на зиму.
Вільям Пек, аналітик ринку електроенергії в аналітичній фірмі ICIS, вважає, що високі ціни на електроенергію свідчать про те, що трейдери дедалі частіше прогнозують обмежені поставки газу терміном щонайменше рік.
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«Газ мав недостатні інвестиції в нову виробничу інфраструктуру під час пандемії, проте попит повернувся швидше, ніж люди очікували. Ціни почали рости рік тому, — сказав він. — російсько-українська війна сколихнула все».
Високі ціни на електроенергію вже сприяють зниженню попиту. За словами Пека, попит на електроенергію в Німеччині впав на 5% за останні чотири місяці порівняно з попереднім роком через вищі витрати на енергію, які в основному відображатимуть скорочення промислового виробництва.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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