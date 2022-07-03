Німеччина недооцінила свою залежність від російських енергоносіїв — Die Welt — Finance.ua
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Німеччина недооцінила свою залежність від російських енергоносіїв — Die Welt

Енергетика
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Німеччина недооцінила свою залежність від російських енергоносіїв — Die Welt
Німеччина недооцінила свою залежність від російських енергоносіїв — Die Welt
Уряд Німеччини переоцінив свої можливості щодо зниження залежності від російської нафти: всупереч заявам міністра енергетики Роберта Хабека країна імпортує з рф не 12% сирої нафти, а майже 28%, що є серйозним розходженням.
Про це повідомляє Die Welt
Як зазначає видання, Хабек називав таку ж цифру 1 травня, коли представляв другу доповідь про прогрес у галузі енергетичної безпеки.
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«Залежність від (російської. — Ред.) нафти знизилася до 12%, від кам’яного вугілля — до 8%, від газу — до 35%», — стверджував німецький посадовець.
Водночас ексміністр охорони здоров’я та чинний депутат від ХДС/ХСС Єнс Шпан, який спрямував відповідний запит до міністерства енергетики, стверджує, що зниження залежності від нафти з росії до 12% не зовсім відповідає дійсності.
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«Скорочення залежності від сирої нафти до дванадцяти відсотків, оголошене кілька тижнів тому міністром економіки Хабеком, було, мабуть, скоріше спонтанною оцінкою», — йдеться у повідомленні.
При цьому Міністерство економіки ФРН пояснило різницю між зазначеними показниками тим, що на той момент німецькі імпортери вже стверджували про можливість у короткий час відмовитися від контрактів із росією у сфері енергетики після запровадження повного ембарго.
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Попри це Німеччина змогла суттєво знизити обсяг імпорту нафти з росії після вторгнення путіна до України, оскільки ще у березні цей показник сягав 37%, зазначає видання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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