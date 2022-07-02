Україна отримала 1 млрд євро від Німеччини — Finance.ua

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Україна отримала 1 млрд євро від Німеччини

Казна та Політика
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Україна отримала 1 млрд євро від Німеччини
Україна отримала 1 млрд євро від Німеччини
До бюджету України надійшов грант від Німеччини в сумі один мільярд євро.
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Зазначається, що грантові кошти були перераховані до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрито Міжнародним валютним фондом для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.
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Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану.
Як нагадують у Мінфіні, всього з початку введення воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.
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Нагадаємо, міжурядову угоду про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування 24 червня підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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