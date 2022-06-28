G7 виділяє до $5 мільярдів на продовольчу безпеку: куди спрямують кошти — Finance.ua

G7 виділяє до $5 мільярдів на продовольчу безпеку: куди спрямують кошти Вчора 16:15 — Казна та Політика

Країни Великої Сімки домовилися мобілізувати понад 4,5 млрд доларів на протидію створеній Росією продовольчої нестабільності, через що 20 мільйонів людей можуть опинитися на межі голодної смерті.

Про це повідомляє пресслужба Білого Дому за підсумками зустрічі країн G7.

Понад половину з цих коштів надійде від Сполучених Штатів, заявили у Вашингтоні. Президент Байден оголосить про додаткове фінансування в розмірі 2,76 млрд доларів, щоб допомогти захистити найбільш уразливі групи населення світу.

З цієї суми у майже 2,8 млрд доларів 2 млрд дол. будуть спрямовані на порятунок життя за допомогою термінових втручань, а 760 млн доларів — на короткострокову продовольчу допомогу, аби пом’якшити подальше зростання бідності та голоду у вразливих країнах, на які вплинули високі ціни на продукти харчування, добрива та паливо.

«За оцінками, у 2022 році ще до 40 мільйонів людей можуть опинитися в бідності внаслідок війни Путіна в Україні та її вторинних наслідків», — заявляють у Білому Домі. При цьому, додали там, до кінця року 20 мільйонів людей можуть зіткнутися з загрозою голодної смерті. Тривала посуха також має серйозні наслідки для харчування, зокрема піддає дітей серйозному ризику недоїдання і потреби в лікуванні.

Економічна Правда За матеріалами:

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