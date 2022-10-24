Укрексімбанк виставив на продаж через СЕТАМ право вимоги за проблемними кредитами на 820 млн гривень — Finance.ua

Укрексімбанк виставив на продаж через СЕТАМ право вимоги за проблемними кредитами на 820 млн гривень Вчора 16:48 — Кредит&Депозит

Державний експортно-імпортний банк виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) право вимоги за кредитом проблемного позичальника.

Про це йдеться у повідомленні СЕТАМ.

Стартова сума лота складає 802 млн гривень.

Початкова ціна продажу — залишок заборгованості за кредитними договорами перед банком, що містить в собі основний борг, проценти та комісії в гривневому еквіваленті на 01.09.2022.

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Забезпеченнями по кредитному договору виступає нерухоме та рухоме майно, а саме митно-вантажний комплекс, автомобільний комплекс, будівля автокомплексу, бізнес-центр з офісно-готельними і торгово-виставковими комплексами та центром СТО, 8 земельних ділянок, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

Дата проведення аукціону: 28 жовтня 2022 року.

Як повідомляли Українські Новини, аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) — це засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет.

Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.

Загальна сума продажу з початку роботи — 19,2 млрд гривень.

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