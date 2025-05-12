Український уряд впроваджує нові програми для розвитку промисловості — Finance.ua

Український уряд впроваджує нові програми для розвитку промисловості Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Український уряд впроваджує нові програми для розвитку промисловості

Уряд України активізує заходи з підтримки промислового сектора, визначаючи його пріоритетною сферою економічного зростання. Аналітики Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс» оприлюднили результати дослідження, присвяченого стану та перспективам державної підтримки індустріального розвитку.

Про це пише Invest News.

Згідно з аналітичним звітом, ключову роль у трансформації економіки відіграватимуть саме галузі з високою доданою вартістю. Діляра Мустафаєва, керівниця аналітичного департаменту «Фінансового пульсу», наголосила на необхідності зміни економічного курсу країни.

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«Середньострокова мета — збільшити частку переробної промисловості у структурі ВВП до 20% (нині вона становить приблизно 10%). Тож розвиток переробної галузі визначено пріоритетним напрямом. Її включено до Стратегії НБУ з розвитку кредитування, а також вона є головною метою державної політики „Зроблено в Україні“», — підкреслила Мустафаєва.

В аналітичному огляді виділено два ключові напрями державної підтримки:

Фінансові інструменти — серед них гранти для переробних підприємств, популярні програми пільгового кредитування «5−7-9%», а також механізми фінансового лізингу та підтримки масштабних інвестиційних проєктів.

Інфраструктурна та ринкова підтримка — включає розвиток індустріальних парків, страхування експортної діяльності через Експортно-кредитне агентство, а також ініціативи для стимулювання внутрішнього споживання української продукції, зокрема через програми «єОселя», «Національний кешбек» та бренд «Зроблено в Україні».

Фінансове забезпечення цих програм є критично важливим для їхньої ефективної реалізації.

«Важливою умовою успішної реалізації програм розвитку промисловості є обсяг фінансування. У цьому контексті вирішальною стане міжнародна підтримка — зокрема в межах Ukraine Facility. Крім того, в умовах тривалої війни важливо запровадити повноцінний механізм воєнного страхування», — зазначила Мустафаєва.

Таким чином, майбутнє української промисловості великою мірою залежить від злагодженої співпраці уряду, бізнесу та міжнародних партнерів у сфері економічної підтримки та розвитку.

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