Український фінмоніторинг жорсткіший за польський, — ЗМІ Сьогодні 14:36

Український фінмоніторинг жорсткіший за польський, — ЗМІ

В Україні фінансовий моніторинг більш жорсткіший, ніж у Польщі, пише Оbozrevatel, посилаючись на відповідь виданню від PKO Bank Polski.

Повідомляється, що за майже три роки після початку повномасштабного вторгнення чисельність українських вкладників у найбільшому банку Польщі PKO збільшилась у 2,5 рази.

Польський банк не забороняє українцям купувати криптовалюту та застосовує вищу за українську планку щодо фінансового моніторингу — 652 тис. гривень у перерахунку на гривню.

Згідно з чинним законодавством усі фінансові установи України в обов’язковому порядку мусять звітувати до Держфінмоніторингу про будь-які операції своїх клієнтів-фізосіб на суму від 400 тис. гривень (навіть не підозрілі).

Це 9,2 тис. євро у перерахунку на поточний середній офіційний курс євро.

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Водночас у Польщі діє менш сувора вимога: до місцевої фінансової розвідки Generalny Inspektor Informacji Finansowej або GIIF (Генеральний інспектор фінансової інформації) подаються дані про клієнтські операції, які на 63% більші, ніж в Україні, тобто від 15 тис. євро.

«PKO Bank Polski застосовує положення Закону про боротьбу з відмиванням коштів під час встановлення ділових відносин і протягом усього терміну їх дії відповідно до ідентифікованого ризику клієнта. Банк відстежує всі транзакції незалежно від їх суми та правил STIR і звітує до GIIF про транзакції понад 15 000 євро. Наш банк перевіряє особу клієнта незалежно від його громадянства чи місця проживання», — уточнили OBOZ.UA у PKO Bank Polski.

Як повідомляли Приватбанк, Ощадбанк , Mono та Райффайзен Банк знизили ліміти на перекази з карток до 50 тис. грн на місяць.

Потім до вищевказаних банків доєдналися ще 25 фінустанов.

НБУ з 1 жовтня 2024 року встановив на пів року ліміт у 150 тис. гривень на місяць для вихідних переказів фізичних осіб із картки на картку (P2P, person-to-person), хоча до цього розглядав більш жорстке обмеження — 100 тис. гривень.

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