Український експорт у жовтні встановив рекорд 2024 року — Finance.ua
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Український експорт у жовтні встановив рекорд 2024 року

Казна та Політика
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Український експорт у жовтні встановив рекорд 2024 року
Український експорт у жовтні встановив рекорд 2024 року
Жовтневий експорт товарів досяг рекордного рівня в 2024 році, сягнувши понад $3,8 млрд. Це на 18,7% більше, ніж у вересні. Усього з початку року експорт товарів сягнув майже $34,6 млрд.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Експорт морським транспортом у жовтні зріс на 28,2% у грошовому еквіваленті та на 37,1% — у вазі.
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За її словами, суттєве зростання експорту у жовтні стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції.
«Так, експорт агропродукції зріс у жовтні по вартості на 32,3%, а у вазі — на 33,8%. Це дозволило збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 10,9 млн тонн, що на 26,2% більше, ніж у вересні цього року», — зазначила Свириденко.
Серед найбільших експортних позицій у жовтні:
  • соняшникова, сафлорова та бавовняна олія на $447,2 млн;
  • кукурудза на $363,6 млн;
  • пшениця на $318,2 млн;
  • соєві боби на $260 млн;
  • насіння ріпаку на $239,2 млн;
  • залізна руда та концентрати на $166,8 млн.
Основними торговельними партнерами України стали Польща, Німеччина, Іспанія, Італія та Туреччина. У жовтні експорт до країн ЄС склав $2,38 млрд, що на 15,8% більше порівняно з вереснем.
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Загалом від початку 2024 року, за оперативними даними, експорт товарів сягнув майже $34,6 млрд.
Свириденко зауважила, що цьогорічний експорт може перевищити показник 2023 року, який становив $36,2 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
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