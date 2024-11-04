У жовтні експорт агропродукції зріс на 33,8% — Finance.ua
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У жовтні експорт агропродукції зріс на 33,8%

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У жовтні 2024 року Україні вдалося експортувати 6,6 млн т продукції АПК, що на 33,8% більше аналогічного показника попереднього місяця. Зростання експорту спостерігається у всіх категоріях товарів. Основна причина такого зростання — це закінчення збору врожаю.
Про це повідомляє пресслужба УКАБ.
Щодо структури експорту продукції в жовтні 2024 року, то вона була такою:
  • зернові культури — 4,0 млн т (кукурудза — 49%, пшениця — 42%, ячмінь — 10%). Зростання до показника попереднього місяця: +33%;
  • олійні культури — 1,2 млн т (соя — 57%, ріпак — 40% та соняшник — 1%). Зростання: +27%;
  • рослинні олії — 590,2 тис. т (соняшникова олія — 82%, ріпакова — 11% та соєва — 7%). Зростання: +38%.
  • макухи після вилучення рослинних олій — 474,3 тис. т (соняшникова — 85%, соєва — 15%). Зростання: +82%;
  • інші види агропромислової продукції — 420,4 тис т. Зростання: +22%.
У порівнянні з попереднім періодом, в експорті зернових провідне місце займає кукурудза замість пшениці, а в експорті олійних — соя замість ріпаку. Це пов’язано із завершенням збору саме цих культур.
За матеріалами:
agrotimes.ua
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