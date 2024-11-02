Скільки зерна експортувала Україна у жовтні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки зерна експортувала Україна у жовтні

Казна та Політика
18
Скільки зерна експортувала Україна у жовтні
Скільки зерна експортувала Україна у жовтні, Фото: freepik
Україна продовжує активно експортувати зернові культури. З початку 2024/25 маркетингового року (МР) країна вже поставила на зовнішні ринки 13,547 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 3,099 млн тонн відвантажено тільки у жовтні.
Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.
У розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано:
  • пшениці — 7,459 млн тонн (у жовтні — 1,361 млн тонн);
  • ячменю — 1,684 млн тонн (361 тис. тонн);
  • жита — 10,6 тис. тонн (3,1 тис. тонн);
  • кукурудзи — 4,129 млн тонн (1,365 млн тонн)
Крім зернових, Україна експортувала також значні обсяги борошна, загальний обсяг якого сягнув 24,4 тис. тонн, з них 22,3 тис. тонн — пшеничне борошно.
У жовтні ці показники становили 5,6 тис. та 5 тис. тонн відповідно.
Нагадаємо, як повідомляє Державна митна служба України, протягом перших дев’яти місяців 2024 року обсяги експорту агропродукції України зросли більш ніж на чверть, а саме на 9,9 млн т. Їхня вартість зросла на $1,4 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.