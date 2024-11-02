Скільки зерна експортувала Україна у жовтні — Finance.ua

Скільки зерна експортувала Україна у жовтні Сьогодні 07:10 — Казна та Політика

Скільки зерна експортувала Україна у жовтні, Фото: freepik

Україна продовжує активно експортувати зернові культури. З початку 2024/25 маркетингового року (МР) країна вже поставила на зовнішні ринки 13,547 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 3,099 млн тонн відвантажено тільки у жовтні.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

У розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано:

пшениці — 7,459 млн тонн (у жовтні — 1,361 млн тонн);

ячменю — 1,684 млн тонн (361 тис. тонн);

жита — 10,6 тис. тонн (3,1 тис. тонн);

кукурудзи — 4,129 млн тонн (1,365 млн тонн)

Крім зернових, Україна експортувала також значні обсяги борошна, загальний обсяг якого сягнув 24,4 тис. тонн, з них 22,3 тис. тонн — пшеничне борошно.

У жовтні ці показники становили 5,6 тис. та 5 тис. тонн відповідно.

Нагадаємо, як повідомляє Державна митна служба України, протягом перших дев’яти місяців 2024 року обсяги експорту агропродукції України зросли більш ніж на чверть, а саме на 9,9 млн т. Їхня вартість зросла на $1,4 млрд.

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