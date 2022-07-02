Український e-commerce під час війни – дослідження — Finance.ua

Український e-commerce під час війни – дослідження Вчора 20:31 — Особисті фінанси

Український e-commerce під час війни – дослідження

Маркетингова компанія Promodo підготувала дослідження про роботу української сфери електронної комерції під час повномасштабної війни.

Про це пише Ain.ua.

Український онлайн-бізнес майже сягнув дна на початку березня, але швидко відштовхнувся та почав підлаштовуватися.

З середини березня маркетологи спостерігали помітне збільшення сесій: українці відійшли від першого шоку, відновилася логістика, скінчилася активна фаза переселення. У травні деякі категорії навіть повернулися до довоєнних показників.

Читайте також Як працює український бізнес під час війни

Частина українців, яка переїхала до безпечнішого місця, зіткнулася з відсутністю в офлайн-магазинах своїх звичних брендів і вибирає з того, що є. Частина відмовилась від преміальних брендів та заощаджує. А частина діє всупереч суворій ієрархії потреб, і переключається на українські бренди, щоб підтримати суспільство. Це дає зелене світло онлайн-торгівлі.

Інфографіка: Promodo

Динаміка доходів у нішах

Станом на кінець травня за доходом відносно довоєнного періоду відновилися лише дві категорії: зоотовари та косметика (+господарські та гігієнічні товари).

Є стрибки з доходу у категорії Електроніки і побутової техніки, але це пов’язано із зростанням середнього чека.

Найгірше за доходом відновлюються категорії «Продукти», «Ліки» та «Одяг і взуття».

Товари для дітей мають тренд на зростання, що, швидше за все, пов’язане зі зміною сезонів та необхідністю оновлювати товари через дорослішання дитини. Також ця категорія є пріоритетною у розподілі бюджету родини.

Інфографіка: Promodo

Топ продажів у категоріях:

в категорії «Продукти» найбільше зріс попит на цигарки (+290%);

в категорії «Ліки» найбільше просіли протизастудні засоби, а попит на засоби для підтримки кісток, мʼязів та суглобів ріс майже на 40%;

майже на 600% виріс попит на одяг для мисливства та риболовлі, найбільший спад в категорії «Одяг та взуття» зафіксований на сумки (-50%);

парфумерія також сильно просіла, натомість сильно виросли продажі контактних лінз;

у топі у категорії «Товари для дітей» — +180% на дитяче харчування.

Що робити бізнесу — поради

Всупереч війні життя триває. Попит є, але він змінився — розширюйте асортимент товарами, які зараз є найзатребуванішими. Прихильність до брендів дуже низька — купують те, що є.

В деяких регіонах попит впав, проте в інших навпаки виріс. Населення мігрує — перерозподіляйте маркетинговий бюджет на регіони, в які перебираються українці.

Динаміку зростання зберігають категорії, які закривають базові потреби: продукти харчування, сигарети, медикаменти, взуття та одяг, гігієнічні та господарчі товари, товари для тварин.

Українці швидше приймають рішення про покупку за умови наявності товарів та коротких термінів доставки. Хто з гравців забезпечить наявність і логістику — той виграв.

У середині березня ринок почав оживати. Швидше відновлюються та забирають клієнтів лідери, до яких звикли і яких знають. А також магазини, які відновили рекламні кампанії. Хто зараз є у Shopping, або у перших рядках видачі Google, той забирає покупця.

Зараз люди чутливі до позиції бренду щодо війни: розповідайте, що ваш бізнес робить для спільної перемоги.

У зв’язку із завершенням активних бойових дій у Києві, попит у столиці зростає — люди повертаються. У західних областях попит збережеться, доки на сході триватимуть активні воєнні дії.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.