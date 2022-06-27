Як працює український бізнес під час війни — Finance.ua

Як працює український бізнес під час війни Вчора 11:03 — Казна та Політика

Як працює український бізнес під час війни, freepik.com

З моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну було зареєстровано більше ніж 51 тисяча нових бізнесів. З них 43 тисячі — це ФОПи та 8 тисяч юридичних осіб.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот

Кількість нових ФОПів

На початку червня було зафіксовано новий рекорд реєстрацій ФОПів — 4652 підприємця. Це найбільша цифра з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну. Загалом за три тижні було зареєстровано понад 12 тисяч підприємців.

Інфографіка: Опендатабот

Де відкривають нові бізнеси

За час з 24 лютого помітно змінилась географія реєстрацій нових компаній. Так, у червні в Києві було зареєстровано 40% фопів у порівнянні з довоєнними показниками, у Львові — 45%, а ось у Харкові — лише 25%.

Інфографіка: Опендатабот

Напрямки

Війна змінила також й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів.

Так, якщо у лютому перше місце за кількістю реєстрацій нових ФОПів посідав КВЕД «Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність», а категорії «Надання інформаційних послуг» та «Надання інших індивідуальних послуг» обіймали третю та четверту позиції, то за три місяці війни ситуація змінилася. На першому місці за кількістю нових ФОПів опинився КВЕД «Роздрібна торгівля».

Разом кведи, пов’язані з роздрібною та оптовою торгівлею, склали 37% від усіх нових фопів у червні.

Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

безпека та захист співробітників є найбільшим викликом для українського бізнесу;

як свідчать дані дослідження Advanter Group, малий і середній бізнеси України призупинили відновлення, яке почало спостерігатися наприкінці квітня і на початку травня 2022 року;

Кабмін запустив 6 програм, які спрямовані на створення нових робочих місць, збільшення доходів українців та розвиток нашої економіки.



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