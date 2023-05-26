Український авторинок: ціни на вторинці та динаміка активності покупців (інфографіка) — Finance.ua

Український авторинок: ціни на вторинці та динаміка активності покупців (інфографіка) Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Український авторинок: ціни на вторинці та динаміка активності покупців (інфографіка)

Поточний тиждень показав деяке зменшення активності потенційних покупців. Картина щодо розподілу кількості переглядів пропозицій про продаж автотранспорту впродовж тижня повернулася до «класичного» вигляду, з піком у неділю. Загалом же авторинок уповільнюється. Про це повідомили експерти auto.ria.

Пояснити такий стан справ можна недостатнім поповненням нашого автопарку імпортними автомобілями з основних напрямків — з Європи, та США, а також низькими обсягами продажів нових авто досить тривалий час, які б теж мали поповнювати вторинний ринок.

При потенціалі 40−50 тисяч «свіжопригнаних» легковиків у місяць, зараз є близько 15 тисяч. Статистика попередніх періодів свідчить, що збільшення імпорту призводить до зростання торгів на ринку загалом. Відповідно, спостерігається й зворотний ефект: менше імпорту — менший інтерес до купівлі (заміни) наступного автомобіля.

Обставини, описані у попередньому розділі, стосуються й цінової картини вторинного ринку легкових автомобілів. Ціни на наявні в Україні машини мали б поступово знижуватися, однак обмежений вибір стримує цей процес. І навіть навпаки — умовно «свіжі» авто дорожчають, з тих же причин.

Натомість продовжують дешевшати у своїй масі електромобілі, оскільки й далі зростає пропозиція з ними, наближаючись до нового рекорду в розмірі 8 тисяч пропозицій на auto. ria, який, ймовірно, буде встановлено за кілька тижнів.

Які моделі легковиків шукають найчастіше

Список найпопулярніших у пошуку моделей продовжує залишатися без істотних змін, що свідчить про сталість уподобань українських покупців щодо вибору окремих моделей легкових авто з пробігом. Поки до списку не потрапили ні міські компакти, ні хоча б один з популярних електромобілів.

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