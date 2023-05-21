Які вживані автомобілі С-класу купують українці (інфографіка) — Finance.ua

Які вживані автомобілі С-класу купують українці (інфографіка)
Видання AUTO.RIA.com назвало легковики С-класу, які найчастіше купують українці.
За даними аналітиків, це один з найбільших сегментів нашого вторинного авторинку. Його частка за підсумками перших чотирьох місяців 2023 року сягнула 22,4%. Більша (та й то не набагато) лише у кросоверів — 24%.
Автомобілі цього сегмента мають найбільш збалансовані характеристики щодо габаритів, внутрішнього простору, обсягу багажника, витрат пального, а найголовніше — вибору варіантів.
До рейтинг потрапили 15 легкових авто С-класу, яких впродовж перших чотирьох місяців поточного 2023 року (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) було куплено найбільше.
Нагадаємо, у квітні українці придбали понад 93 тисячі вживаних автомобілів. Це на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року.
Довідка Finance.ua:
- Частка міських автомобілів В-класу за підсумками першого кварталу 2023 року сягнула 17,6%. Цими авто за європейськими принципами класифікації вважаються легковики, довжина кузова яких близько 4 метрів.
- Вони займають місце між ультракомпактними автівками А-класу, на кшталт Smart або Daewoo Matiz, але трохи менші за представників наступного, С-класу, який також часто звуть «Гольф-класом».
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