Українським військовим передали майно білоруської компанії на $61 мільйон — Finance.ua
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Українським військовим передали майно білоруської компанії на $61 мільйон

Казна та Політика
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Українським військовим передали майно білоруської компанії на $61 мільйон
Українським військовим передали майно білоруської компанії на $61 мільйон, Фото: dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань передало українським військовим майно білоруської компанії на загальну суму в $61 млн.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Так, працівники ДБР виявили під час досудового розслідування на території морського порту 26 тисяч тонн металевої продукції. Зокрема, у зоні митного контролю Одеської митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з республіки білорусь.
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Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
«Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не „загубила“ його супереч вимогам Закону „Про вилучення майна у період військового стану“», — кажуть в ДБР.
Орієнтовна вартість товару становить понад 61 млн доларів США.
Наразі майно країни-агресора вилучили та передали на потреби військовослужбовців Збройних Сил України 412 вагонів з металевою продукцією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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