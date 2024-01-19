Українським військовим передали майно білоруської компанії на $61 мільйон — Finance.ua

Українським військовим передали майно білоруської компанії на $61 мільйон
Державне бюро розслідувань передало українським військовим майно білоруської компанії на загальну суму в $61 млн.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Так, працівники ДБР виявили під час досудового розслідування на території морського порту 26 тисяч тонн металевої продукції. Зокрема, у зоні митного контролю Одеської митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з республіки білорусь.
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«Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не „загубила“ його супереч вимогам Закону „Про вилучення майна у період військового стану“», — кажуть в ДБР.
Орієнтовна вартість товару становить понад 61 млн доларів США.
Наразі майно країни-агресора вилучили та передали на потреби військовослужбовців Збройних Сил України 412 вагонів з металевою продукцією.
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