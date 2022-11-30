Українському бізнесу поки не варто очікувати на механізм «єВідрядження» — ЄБА — Finance.ua
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Українському бізнесу поки не варто очікувати на механізм «єВідрядження» — ЄБА

Казна та Політика
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Бізнесу поки не варто очікувати на механізм «єВідрядження», однак у Європейській Бізнес Асоціації впевнені, що Україна тільки б виграла аби держава дозволила більш вільний виїзд чоловіків за кордон.
Про це в під час брифінгу на тему: «Український бізнес після 9 місяців війни» сказала виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.
«Запит від бізнесу досить великий на „єВідрядження“ та на лібералізацію (виїзду чоловіків за кордон. — Ред.). Ми обговорювали це питання з колегами і останню інформацію, яку ми отримали, щоправда, не знаю, наскільки це підтверджено офіційно, але нам сказали, що стосовно „єВідрядження“ поки наразі не слід розраховувати на цей механізм», — сказала Дерев’янко.
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Вона нагадала, що питання щодо відстрочки від мобілізації заброньованих працівників вже вирішилось, однак питання стосовно «єВідрядження» поки зависло у повітрі.
«Я сподіваюсь, що „єВідрядженням“ бути, адже на них сподівається увесь наш бізнес, і наш ІТ сектор, і наша креативна індустрія і промисловці. Більше того, Україна б значно виграла, аби дозволила більш вільніше їздити нашим чоловікам за кордон, давши їм ці відрядження», — підкреслила Дерев’янко.
Нагадаємо, з 1 вересня уряд планував надати дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон у відрядження підприємцям та представникам бізнесу. Однак механізм «єВідрядження» так і не запрацював.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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