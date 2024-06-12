Українські яєчні продукти експортуватимуться до Канади — Finance.ua
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Українські яєчні продукти експортуватимуться до Канади

Казна та Політика
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Українські виробники яєчних продуктів відтепер зможуть експортувати свою продукцію до Канади.
Відповідний ветеринарний сертифікат погоджений компетентними органами обох країн, повідомили в Держпродспоживслужбі.
Наголошується, що експорт яєчних продуктів до Канади можливий лише за співпраці з ліцензованими імпортерами цієї країни.
У травні 2024 року фізичні обсяги експорту товарів склали 12,2 млн тонн, вартість — 3 млрд 340 млн доларів США. Фізичні показники експорту товарів залишились близькими до довоєнних показників лютого 2022 року.
За показниками фізичного обсягу експорт товарів у травні 2024 року є другим за весь період широкомасштабного вторгнення — більшим обсяг експорту був лише у квітні цього року.
За матеріалами:
ukragroconsult
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