Українські яєчні продукти експортуватимуться до Канади — Finance.ua

Українські яєчні продукти експортуватимуться до Канади Сьогодні 05:59 — Казна та Політика

Українські виробники яєчних продуктів відтепер зможуть експортувати свою продукцію до Канади.

Відповідний ветеринарний сертифікат погоджений компетентними органами обох країн, повідомили в Держпродспоживслужбі.

Наголошується, що експорт яєчних продуктів до Канади можливий лише за співпраці з ліцензованими імпортерами цієї країни.

У травні 2024 року фізичні обсяги експорту товарів склали 12,2 млн тонн, вартість — 3 млрд 340 млн доларів США. Фізичні показники експорту товарів залишились близькими до довоєнних показників лютого 2022 року.

За показниками фізичного обсягу експорт товарів у травні 2024 року є другим за весь період широкомасштабного вторгнення — більшим обсяг експорту був лише у квітні цього року.

ukragroconsult За матеріалами:

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