Експорт товарів Україною в травні став другим за обсягом від початку війни — Finance.ua

Експорт товарів Україною в травні став другим за обсягом від початку війни Сьогодні 06:11 — Казна та Політика

Експорт товарів Україною в травні став другим за обсягом від початку війни

У травні 2024 року фізичні обсяги експорту товарів склали 12,2 млн тонн, вартість — 3 млрд 340 млн доларів США. Фізичні показники експорту товарів залишились близькими до довоєнних показників лютого 2022 року. За показниками фізичного обсягу експорт товарів у травні 2024 року є другим за весь період широкомасштабного вторгнення — більшим обсяг експорту був лише у квітні цього року.

Як пояснив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, у травні традиційно зменшується експорт зернової продукції торішнього врожаю. Так, кукурудзи минулого місяця було експортовано на 452 тисячі тонн менше, ніж у квітні (травень — 3,6 млн тонн), пшениці — на 285 тисяч тонн менше (1,6 млн тонн).

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Водночас в травні зафіксований істотний приріст фізичних обсягів експорту металургії. Зокрема, експорт труб безшовних у порівнянні з квітнем 2024 року зріс на 50,2%, напівфабрикатів — на 40%, плоского прокату — на 17%.

«Тому так важливо, що 31 травня президент Байден ухвалив прокламацію, якою продовжив звільнення української сталі від мит на основі статті 232. Звільнення також застосовується до сталі, виготовленої в ЄС з української сировини. До речі автономні заходи ЄС також передбачають звільнення української сталі від захисного мита в ЄС. Це дає нам великі можливості для інтеграції українського ГМК з промисловістю ЄС та США. Ця складова нашої торгової політики є надзвичайно важливою», — зазначив Качка.

Попри те, що минулого місяця фізичні обсяги експорту товарів скоротилися на 6,9% у порівнянні з квітнем, травень став другим місяцем за цими показниками за увесь час повномасштабного вторгнення.

Минулого місяця зафіксовані зміни також у вантажопотоках експорту за видами транспорту. Україна стала більше направляти на зовнішні ринки свої товари автомобільним транспортом та залізницею. Фізичний обсяг експорту автомобільним транспортом зріс у порівнянні з квітнем 2024 року на 10,7%, склавши 893,3 тис. т, залізницею — на 3,8%, до 2 млн 751 тис. т. Натомість на 1 млн т — до 8,5 млн т скоротилися обсяги експорту товарів морем.

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Відбулася зміна і географії експорту товарів. Минулого місяця зафіксоване зростання експорту до ЄС на 1,8% (обсяг у травні - 1,867 млрд доларів). Зокрема експорт до Польщі зріс на 12% у порівнянні до квітня і склав 365,8 млн доларів. Зафіксоване зростання на 85% експорту до Індії, куди Україна відправляла в основному соняшникову олію. Водночас експорт до Китаю зменшився на 30% через сезонне скорочення експорту кукурудзи, яка є основним експортним товаром України до цієї країни.

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