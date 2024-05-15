Українські розробники пропонують запустити альтернативу Telegram на базі «Дії» — Finance.ua

Українські розробники пропонують запустити альтернативу Telegram на базі «Дії» Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

Українські розробники пропонують запустити альтернативу Telegram на базі «Дії»

Розробники ГО «Аналітичний центр Інформаційних ресурсів» працюють над створенням сервісу, який стане вітчизняною альтернативою Telegram. Ідея полягає в тому, щоб створити окремий від «Дії» сервіс, що надаватиме офіційну інформацію українцям.

Про це розповіли представники ГО «Аналітичний центр Інформаційних ресурсів», передає Детектор медіа.

«У групи наших дослідників є ідея створити проєкт, що базувався б на одному з найпопулярніших застосунків у країні та зарекомендував себе справді якісним сервісом, — це „Дія“, який створений на коді, написаному українськими розробниками», — розповів представник громадської організації Олександр Олешко.

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Щоб не перевантажувати наявні можливості «Дії», розробники пропонують створити окремий сервіс «Дія. Канали» з авторизацією через материнський. Так уже працює сервіс електронного кабінету водія, а невдовзі запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного.

«Користувачам це дасть змогу отримувати своєчасну швидку інформацію від офіційних представників влади, наприклад Офісу президента, Генерального штабу ЗСУ, якісних українських медіа та громадських організацій», — додав Олешко.

Водночас і представники влади, медіа та громадського сектору отримують надійний канал комунікацій.

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