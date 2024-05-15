Українські розробники пропонують запустити альтернативу Telegram на базі «Дії» — Finance.ua
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Українські розробники пропонують запустити альтернативу Telegram на базі «Дії»

Технології&Авто
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Українські розробники пропонують запустити альтернативу Telegram на базі «Дії»
Українські розробники пропонують запустити альтернативу Telegram на базі «Дії»
Розробники ГО «Аналітичний центр Інформаційних ресурсів» працюють над створенням сервісу, який стане вітчизняною альтернативою Telegram. Ідея полягає в тому, щоб створити окремий від «Дії» сервіс, що надаватиме офіційну інформацію українцям.
Про це розповіли представники ГО «Аналітичний центр Інформаційних ресурсів», передає Детектор медіа.
«У групи наших дослідників є ідея створити проєкт, що базувався б на одному з найпопулярніших застосунків у країні та зарекомендував себе справді якісним сервісом, — це „Дія“, який створений на коді, написаному українськими розробниками», — розповів представник громадської організації Олександр Олешко.
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Щоб не перевантажувати наявні можливості «Дії», розробники пропонують створити окремий сервіс «Дія. Канали» з авторизацією через материнський. Так уже працює сервіс електронного кабінету водія, а невдовзі запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного.
«Користувачам це дасть змогу отримувати своєчасну швидку інформацію від офіційних представників влади, наприклад Офісу президента, Генерального штабу ЗСУ, якісних українських медіа та громадських організацій», — додав Олешко.
Водночас і представники влади, медіа та громадського сектору отримують надійний канал комунікацій.
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