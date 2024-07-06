Українські підприємиці можуть отримати грант до $15 тисяч на розвиток бізнесу: як взяти участь — Finance.ua

Українські підприємиці можуть отримати грант до $15 тисяч на розвиток бізнесу: як взяти участь Сьогодні 09:17 — Казна та Політика

Українські підприємиці можуть отримати грант до $15 тисяч на розвиток бізнесу: як взяти участь, Фото: freepik

Українські підприємиці можуть отримати до 15 тисяч доларів на розвиток власної справи. Грант можна отримати у рамках програми «Створюй».

Про це повідомляє Урядовий портал.

Хто може отримати грант

жінки-підприємиці ФОП/ТОВ/приватне підприємство з часткою участі понад 50%, які зареєстровані та діють в Україні;

бізнес має бути у галузі виробництва та переробки;

﻿﻿грантоотримувачі не повинні провадити діяльність на тимчасово окупованих територіях,

підприємиці не повинні мати заборгованостей перед держбюджетом і не мати притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію;

﻿﻿бізнес повинен бути офіційно зареєстрованим та працювати.

На що можна буде витратити кошти

Як зазначають в уряді, кошти можна спрямувати на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також на купівлю програмного забезпечення і навчання (не більше 30% гранту).

Етапи отримання гранту:

подання заявки на участь у першому етапі;

розгляд заявки і запрошення до другого етапу;

подання плану розвитку і документів;

перевірка ділової репутації;

ухвалення рішення про надання гранту;

отримання гранту і розвиток виробництва.

Увага! Подати заявку для участі можна до 31 липня. Для цього потрібно заповнити форму на сайті.

480 тисяч євро. Нагадаємо, Міністерство економіки України разом з ЄС та урядом Німеччини дали старт новій грантовій програмі на

Дванадцять малих та середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 тисяч євро на розвиток власного експорту та інновацій та консультаційну підтримку від експертів.

Претендувати на отримання грантів можуть українські бізнеси, які створюють продукти або послуги з фокусом на експорт або інновації.

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