Українські біженці втратять виплати на житло у Шотландії — Finance.ua

Українські біженці втратять виплати на житло у Шотландії Сьогодні 09:45 — Світ

Українські біженці втратять виплати на житло у Шотландії

Торік місцева влада отримала 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб покрити витрати на короткострокове розміщення біженців. Але це фінансування більше надавати не будуть.

Про це пише 24 канал з посиланням на scotsman.com

За кілька днів до Різдва уряд Шотландії повідомив місцевим органам влади, що фінансування допомоги українцям продовжувати не будуть. Через це мерії шотландських міст заявили, що припиняють оплачувати готелі, у яких проживають українці.

Читайте також Як отримати притулок у Шотландії

Цей крок різко розкритикували деякі депутати. Вони обурилися рішенням прем'єр-міністра Шотландії Хамзи Юсафа.

«Було б зрадою, якби Шотландська національна партія не змогла виправдати свою високу риторику з перших днів цієї кризи і порушила свої обіцянки, дані тим, хто тікає від цієї жахливої війни», — заявив депутат від Лейбористської партії Марк Гріффін.

Українців приймають у Шотландії за програмою «‎суперспонсора», тобто біженці могли безплатно проживати в готелях та на круїзних лайнерах. Тільки в листопаді за цією схемою до країни в'їхали 17 463 людини. Але місцевий бізнес (наприклад, готелі) почали скаржитися, що держава ігнорує свої зобов’язання і не сплачує за проживання українців.

Лідер шотландських ліберальних демократів Алекс Коул-Гамільтон також звинуватив уряд у недостатній підтримці біженців з України. Мовляв, керівна партія отримала пресреліз та фотосесію, тому їх більше не хвилює турбота про переселенців з України.

Прем'єр-міністр Шотландії Хамза Юсаф ще влітку обіцяв українцям зробити все можливе, щоб вони і надалі мали житло.

«Ми зробимо все можливе, щоб підтримати вас, щоб у вас була оселя в Шотландії доти, допоки він вам знадобиться. І ми вдячні за внесок, який ви робите у розвиток громад по всій країні. Шотландія продовжить підтримувати Україну, поки ви боретеся за своє майбутнє як вільної, незалежної європейської нації», — заявив він у своїй промові.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.