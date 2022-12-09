Українські біженці в Естонії можуть продовжити посвідку на проживання онлайн — Finance.ua
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Українські біженці в Естонії можуть продовжити посвідку на проживання онлайн

Особисті фінанси
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Українські біженці, які отримали в Естонії тимчасовий захист, зможуть клопотати про продовження посвідки на постійне проживання через електронну адресу бюро самообслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони.
Про це повідомляє національний мовник ERR.
«Оскільки війна триває, отримувачі тимчасового захисту зможуть продовжити свій дозвіл на проживання. Для цього в середовищі самообслуговування на адресу asylum.politsei.ee треба подати клопотання», — повідомила комісар бюро ідентичності та статусів Департаменту поліції та прикордонної охорони Марина Пильдма.
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Клопотання про продовження можна подати не більше ніж за три місяці до закінчення посвідки на проживання. При продовженні потрібно буде вказати особистий код, дані картки посвідки на проживання та зареєстроване місце проживання в Естонії.
Водночас Департамент зазначає, що в деяких випадках можуть бути потрібні додаткові дані або відвідування зали обслуговування. У такому разі з людиною зв’яжуться особисто.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Укрінформ
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