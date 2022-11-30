Банк Естонії запустив в обіг монету євро, присвячену Україні — Finance.ua

Банк Естонії запустив в обіг монету євро, присвячену Україні Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

Банк Естонії запустив в обіг монету євро, присвячену Україні, Фото: eestipank.ee

Банк Естонії (Eesti Pank) запустив в обіг через банки та торгові точки два мільйони монет номіналом два євро, присвячених Україні.

Про це повідомляє пресслужба Банку Естонії.

Крім того, що монета перебуватиме в обігу, її також можна придбати на пам’ятній листівці за благодійний внесок — отримані від продажу кошти підуть на підтримку «боротьби українців за свободу», зазначає Банк. Зокрема, перша пожертва в розмірі 350 тисяч євро вже надійшла до естонського регулятора.

«Присвячена Україні монета номіналом у два євро почне надходити до людей по всій Естонії та в інших країнах Європи через магазини», — додав очільник Банку Естонії Мадіс Мюллер.

Фото: eestipank.ee

За його словами, регулятор прагнув випустити її цьогоріч насамперед для того, щоб оперативно надати фінансову підтримку Нацбанку України.

На монеті номіналом два євро, присвяченій Україн, викарбувано напис «Слава Україні» та зображено дівчину, яка захищає птаха у своїй руці, а також — колосок пшениці. Дизайн монети розробила харків’янка Дар’я Тітова, яка навчається в Естонській академії мистецтв.

Загалои Монетний двір Фінляндії викарбував 2 мільйони монет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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