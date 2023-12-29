Українські біженці можуть безкоштовно переночувати у Варшаві — Finance.ua
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Українські біженці можуть безкоштовно переночувати у Варшаві

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Українські біженці можуть безкоштовно переночувати у Варшаві
Українські біженці можуть безкоштовно переночувати у Варшаві
Українські біженці, які мають зупинку у Варшаві під час своєї подорожі з України до інших міст Польщі чи Європи і у зворотному напрямку, можуть зупинитися безкоштовно у Пункті матері та дитини на автобусному вокзалі Варшава Західна (Warszawa Zachodnia).
Він був відкритий наступного дня після початку повномасштабного вторгнення для допомоги біженцям з України Фондом мігрантів на ринку праці EWL за підтримки столичного мазовецького воєводи та UNICEF.
Пункт і надалі продовжує функціонувати як «хаб» для українських жінок з дітьми, які подорожують з країн Європи до України через Польщу і мають зупинку у Варшаві. У ньому можна безкоштовно зупинитися на добу. Для цього є простір з ліжками, розрахований на 50 людей. Діти можуть бавитися у ігровій кімнаті. А також є можливість випити чай, підігріти їжу, скористатися безкоштовним Інтернетом і взяти гуманітарний одяг для дітей. На різдвяні свята усі діти отримують солодкий подарунок.
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«У грудні-січні пожвавлюється рух між Україною та країнами ЄС — жінки з дітьми їдуть в Україну на Різдво або, навпаки, побоюючись ракетних атак та блекаутів виїжджають з України і зупиняються в Пункті на декілька годин в очікуванні пересадки. Не всі можуть дозволити зняти готель, особливо, коли пересадка триває кілька годин. А чекати з дітьми на вокзалі на морозі важко. Тому наш Пункт продовжує працювати, приймаючи у цей період щодня 40−50 людей», — пояснює голова Фонду мігрантів на ринку праці EWL Марія Кузенко.
Волонтери пункту можуть допомогти з консультаціями, як купити квиток у Польщі чи в іншу країну Європи, як легалізуватися чи знайти роботу в Польщі, тощо. З початку повномасштабної агресії Пункт матері і дитини прихистив близько 90 тис. біженців з України.
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Пункт матері та дитини знаходиться на другому поверсі автовокзалу Варшава Західна (Warszawa Zachodnia, al. Jerozolimskie, 144). Працює цілодобово

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За матеріалами:
УНІАН
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