Польща заговорила про нові обмеження для українських аграріїв — Finance.ua

Польща заговорила про нові обмеження для українських аграріїв Сьогодні 07:15 — Світ

Польща заговорила про нові обмеження для українських аграріїв

У польському Мінсільгоспі вважають, що після вступу України до ЄС потрібно закрити на 20 років ринок для української агропродукції.

У Польщі заговорили про обмеження для українського аграрного бізнесу, які пропонують ввести після вступу України до ЄС. Зокрема, йдеться про заборону експорту агропродукції з України на десятки років. Відповідну заяву в інтерв'ю RMF24 зробив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.

За його словами, Польща має захищати свої інтереси. Відтак після того, як Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, необхідно закрити кордони для української агропромислової продукції на 20 років.

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Міхал Колодзейчак пояснив, що після приєднання Польщі до ЄС також були застосовані обмеження, а саме німецький ринок праці був закритий для громадян Польщі на 8 років.

Також він наголосив на тому, що український аграрний ринок сконцентрований у руках 95 великих компаній, які зі свого боку контролюють переважну частину сільськогосподарських земель України.

Польські фермери заявляли про долучення до страйку своїх перевізників, який ті розпочали ще на початку листопада. Вони висунули низку вимог, серед яких компенсації виробникам кукурудзи, виплата субсидій, компенсація акцизу на пальне. Окрім того, вони вимагають призупинити ввезення у Польщу українського цукру. Деталі про це ми описали у статті за посиланням нижче.

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