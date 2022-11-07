Українські банки зберегли прибутковість, попри війну: попит на банківські послуги росте — Finance.ua

Українські банки зберегли прибутковість, попри війну: попит на банківські послуги росте Вчора 11:00 — Кредит&Депозит

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Як повідомив Голова НБУ Андрій Пишний, підтримання банківським сектором операційної прибутковості під час війни є свідченням того, що бізнес-моделі банків орієнтовані на отримання прибутку з урахуванням виваженого підходу до ризиків.

«Банки навчилися працювати ефективно, диверсифікуючи власні портфелі, зважаючи на процентні, ринкові, кредитні та операційні ризики. Збереження операційної прибутковості дасть змогу більшості банків самостійно відновити капітал після проходження поточної кризи», — прокоментував Голова Національного банку Андрій Пишний.

У січні — вересні 2022 року платоспроможні банки отримали 7,4 млрд грн чистого прибутку порівняно з 51,4 млрд грн прибутку за відповідний період минулого року. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Рентабельність капіталу сектору за 9 місяців 2022 року становила 4.3% порівняно з 32.1% рік тому.

Така динаміка значною мірою зумовлена зростанням відрахувань у резерви під понесені та очікувані збитки внаслідок війни. З початку року банки сформували резерви обсягом 99,0 млрд грн, із них за березень — вересень — 93,3 млрд грн.

Темпи зростання чистого процентного доходу за 9 місяців 2022 року уповільнилися до 26% у річному вимірі з 35% у січні — вересні 2021 року переважно через скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті.

У перші місяці повномасштабної війни всі великі банки пропонували позичальникам «кредитні канікули», деякі фінустанови тимчасово знизили ставки за споживчими кредитами.

Чистий комісійний дохід скоротився за січень — вересень 2022 року на 16% р/р порівняно зі зростанням на 28% р/р у відповідному періоді минулого року.

Попит на банківські послуги

Попит на банківські послуги поступово відновлюється після шоку на початку повномасштабної військової агресії, але все ще залишається низьким порівняно з минулорічним. Це обмежує комісійні доходи банків.

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Операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви зріс за 9 місяців на 78% р/р.

Зокрема, за підсумками ІІІ кварталу чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви становив 56.5 млрд грн порівняно з 25.7 млрд грн у ІІІ кварталі 2021 року.

Довідка Finance.ua:

До кінця 2022 року дохідність гривневих депозитів зросте ще на кілька процентних пунктів. Про це заявив начальник Управління монетарної політики НБУ Михайло Ребрик.

Станом на 1 жовтня 2022 року з 67 платоспроможних банків 44 установи були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 25.6 млрд грн, 23 — збитковими, зі збитком 18.2 млрд грн.

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