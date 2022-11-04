Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за курсом 36,6 — Finance.ua
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Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за курсом 36,6

Особисті фінанси
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Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за курсом 36,6
Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за курсом 36,6
З моменту запуску валютних депозитів за офіційним курсом Національного банку українці відкрили 2,5 тисячі таких вкладів.
Про це повідомив начальник управління монетарної політики Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Михайло Ребрик в інтерв’ю порталу «Мінфін».
Середня сума вкладу становить майже 3 600 доларів.
Загалом на 1 листопада банки за допомогою цього інструменту залучили 9 млн дол.
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«У НБУ немає цільових показників із залучення банками таких депозитів. Наша мета — стабілізувати та поліпшити курсові очікування, знизити тиск на готівковий курс гривні та захистити міжнародні резерви. Тому для нас було важливо створити лінійку робочих інструментів на різні смаки для тих людей, які очікують девальвації гривні та через це купують валюту», — пояснив Ребрик.
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В НБУ нагадали, що новий депозит дає можливості:
  • для українців — безкоштовно та зручно застрахувати гривневі заощадження від девальвації за привабливим курсом;
  • для НБУ — можливість поліпшити очікування, зменшити тиск на готівковий курс і міжнародні резерви.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк з 21 жовтня запровадив можливість купівлі безготівкової іноземної валюти за офіційним курсом НБУ з розміщенням на строкових депозитах, але після закінчення строку депозиту валюта має бути продана за офіційним курсом на день проведення зворотної операції.
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За матеріалами:
Finance.ua
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