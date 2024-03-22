Українські айтівці щомісяця донатять майже 3 мільярди на потреби фронту — Finance.ua
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Українські айтівці щомісяця донатять майже 3 мільярди на потреби фронту

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Українські айтівці щомісяця донатять майже 3 мільярди на потреби фронту
Українські айтівці щомісяця донатять майже 3 мільярди на потреби фронту
Щомісяця українські ІТ-фахівці донатять на потреби сил безпеки та оборони близько 80 мільйонів доларів, що еквівалентно майже 3 мільярдам гривень.
Про це свідчать дані дослідження IT Research Ukraine, які навів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Команда Мінцифри провела зустріч з керівниками асоціацій та регіональних ІТ-кластерів. Мета — разом визначити вектори роботи для розвитку галузі, обговорити проблемні питання для спільноти та допомогти їх вирішити.
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Зокрема, у фокусі обговорень були підтримка стабільних умов для роботи галузі, спільні ініціативи з розвитку оборонних технологій, розвиток людського капіталу, глобальне промо українського технологічного сектору.
«Для нас дуже важливо будувати системний діалог з IT-індустрією, адже сьогодні це галузь, яка своїми податками підтримує економіку країни», — зазначив Федоров.
Він наголосив, що частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж у 2022 році.
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«Один айтівець, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці. Окрім того, айтівці своїми донатами активно допомагають закривати потреби фронту. За даними дослідження IT Research Ukraine, щомісяця разом IT-фахівці донатять близько $80 мільйонів, що у гривнях майже 3 мільярди», — резюмував міністр.
За матеріалами:
Економічна Правда
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